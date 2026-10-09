جوان آنلاین: هفته هشتم لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه‌ای طولانی در حالی دنبال می‌شود که امروز جمعه ۱۷ مهرماه، دو دیدار دیگر این هفته برگزار خواهد شد.

چادرملو اردکان در ورزشگاه شهید نصیری یزد میزبان خیبر خرم‌آباد است و پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران از صنعت نفت آبادان پذیرایی می‌کند. در شرایطی که روز نخست هفته هشتم با برگزاری شش مسابقه سپری شد، حالا دو دیدار جمعه می‌تواند آرایش جدول را در بخش‌های مختلف دستخوش تغییر کند.

جدال دو تیم نزدیک به یکدیگر

چادرملو اردکان و خیبر خرم‌آباد از ساعت ۱۶:۴۵ در ورزشگاه شهید نصیری یزد مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؛ مسابقه‌ای میان دو تیمی که پیش از شروع هفته هشتم فاصله زیادی با یکدیگر در جدول ندارند.

چادرملو که با ۸ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار دارد، در این مسابقه از امتیاز میزبانی بهره می‌برد و می‌داند پیروزی می‌تواند این تیم را چند پله در جدول بالا بکشد. در سوی مقابل، خیبر با ۶ امتیاز در رده دوازدهم ایستاده و برای فرار از نیمه پایین جدول به امتیاز این مسابقه نیاز دارد.

این نزدیکی امتیازی باعث شده بازی یزد از جنس مسابقاتی باشد که یک برد می‌تواند شرایط یک تیم را کاملاً تغییر دهد. چادرملو با استفاده از فضای میزبانی به دنبال سه امتیاز است و خیبر نیز امیدوار است با ارائه نمایشی منسجم، دست‌کم با امتیاز ورزشگاه شهید نصیری را ترک کند. همچنین برای چادرملو، این مسابقه فرصتی برای بازگشت به مسیر پیروزی و نزدیک شدن به جمع تیم‌های بالای جدول است؛ در حالی که خیبر می‌خواهد اجازه ندهد فاصله‌اش با تیم‌های بالاتر افزایش پیدا کند.

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تارتار دنبال یه امتیاز نفتی

مهم‌ترین بازی روز جمعه در ورزشگاه شهدای شهرقدس برگزار می‌شود. جایی که پرسپولیس از ساعت ۱۷ مقابل صنعت نفت آبادان قرار خواهد گرفت.

پرسپولیس با ۱۳ امتیاز از ۶ بازی، یکی از مدعیان بالای جدول محسوب می‌شود و با توجه به نتایج روز نخست هفته هشتم، فرصت دارد با کسب سه امتیاز جایگاه خود را در کورس بالای جدول مستحکم‌تر کند. سرخپوشان در شش مسابقه قبلی چهار پیروزی، یک تساوی و یک شکست داشته‌اند و با تفاضل گل مثبت ۹، یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ را نیز در اختیار دارند.

در مقابل، صنعت نفت آبادان شرایط کاملاً متفاوتی دارد. شاگردان محمد نوری با چهار امتیاز از هفت مسابقه در قعر جدول قرار گرفته‌اند و بیش از هر چیز به یک نتیجه بزرگ برای تغییر شرایط خود نیاز دارند. مشکلات مدیریتی و مالی باشگاه نیز در روز‌های گذشته حاشیه‌هایی برای این تیم ایجاد کرده بود، هرچند در آستانه مسابقه بخشی از این مشکلات، از جمله بدهی هتل محل اقامت، برطرف شده است.

یکی از نکات این مسابقه روی نیمکت دو تیم رقم می‌خورد. جایی که محمد نوری برابر مهدی تارتار قرار می‌گیرد.

نوری در نشست خبری پیش از مسابقه اعلام کرده که چهار سال شاگرد تارتار بوده و ۳ سال نیز با او همکاری کرده است. سرمربی صنعت نفت ضمن تمجید از پرسپولیس، این تیم را از نظر ساختاری، مدیریتی و فنی بهترین تیم فوتبال ایران دانسته، اما تأکید کرده که شاگردانش برای سربلندی مقابل سرخپوشان خواهند جنگید.

تارتار نیز شرایط مسابقه را کاملاً متفاوت از یک دیدار عادی می‌داند. سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از بازی تأکید کرده که تیمش محکوم به پیروزی است؛ چراکه پرسپولیس برای ادامه رقابت در بالای جدول به سه امتیاز این مسابقه نیاز دارد، در حالی که صنعت نفت برای فرار از انتهای جدول با انگیزه‌ای مضاعف به میدان خواهد آمد.

از سوی دیگر، صنعت نفت در هفته‌های اخیر با مشکلات مدیریتی مواجه بوده است. با این حال، بازگشت اختیارات اجرایی به یوسف موسوی و پرداخت بدهی هتل، بخشی از مسائل اخیر این باشگاه را در آستانه بازی با پرسپولیس کاهش داده است.

برنامه بازی‌های جمعه ۱۷ مهر ۱۴۰۵:

چادرملو اردکان – خیبر خرم‌آباد؛ ساعت ۱۶:۴۵؛ ورزشگاه شهید نصیری یزد

پرسپولیس – صنعت نفت آبادان؛ ساعت ۱۷:۰۰؛ ورزشگاه شهدای شهرقدس تهران