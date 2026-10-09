جهش بهای سوخت در پی تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران و اختلال در مسیر‌های انتقال انرژی، شرکت‌های هواپیمایی ارزان‌قیمت اروپا را ناگزیر به کاهش پرواز‌های زمستانی کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه فایننشال‌تایمز گزارش داد که شرکت هواپیمایی ایزی‌جت بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار صندلی دیگر از برنامه زمستانی خود حذف می‌کند تا هزینه خرید سوخت گران را کاهش دهد. این شرکت انگلیسی پیش‌تر نیز حدود ۷۰۰ هزار صندلی از برنامه خود کاسته بود و با تصمیم جدید، مجموع کاهش ظرفیت آن به حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار صندلی می‌رسد.

به گزارش ایرنا، روزنامه تلگراف نیز کاهش تازه ظرفیت ایزی‌جت را معادل حدود سه هزار و ۵۰۰ پرواز برآورد کرد. این روزنامه همچنین نوشت که رایان‌ایر، رقیب ایزی‌جت، برنامه پرواز‌های زمستانی خود را تا چهار درصد کاهش داده است.

فشار گرانی سوخت پیش از تصمیم تازه ایزی‌جت نیز در حساب‌های مالی این شرکت نمایان شده بود. بر اساس گزارش مالی سه‌ماهه منتهی به پایان ژوئن ۲۰۲۶، هزینه سوخت این شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۵ میلیون پوند افزایش یافت و سود پیش از مالیات آن با حدود ۷۰ درصد سقوط، از ۲۸۶ میلیون پوند به ۸۵ میلیون پوند رسید.

ایزی‌جت در همان گزارش، افزایش بهای سوخت و کاهش تقاضای سفر در پی تحولات غرب آسیا را از عوامل فشار بر عملکرد مالی خود معرفی کرده بود. این شرکت گفته بود که افزایش هزینه‌ها عمدتاً مربوط به سوختی بوده که قیمت خرید آن از قبل تثبیت نشده بود. به این ترتیب، قرارداد‌های پیش‌خرید نیز نتوانسته‌اند این شرکت را از ضربه جهش قیمت انرژی مصون نگه دارند.

مایکل اولیری مدیرعامل گروه رایان‌ایر هم هشدار داده که بهای سوخت هواپیما حدود ۵۰ درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ علیه ایران است و احتمال دارد این وضعیت ۱۲ تا ۱۸ ماه دیگر ادامه یابد. او وضعیت موجود را «بحرانی تمام‌عیار» توصیف کرده و هشدار داده است شرکت‌های هواپیمایی برای ادامه فعالیت ناچارند افزایش هزینه سوخت را با گران کردن بلیت جبران کنند.

روزنامه تایمز پیش‌تر به نقل از اولیری از احتمال افزایش تا ۲۰ درصدی بهای بلیت در تابستان آینده خبر داده بود. او در نشست خبری در لندن گفته بود که با وجود تثبیت قیمت ۸۰ درصد سوخت مورد نیاز رایان‌ایر، این شرکت برای تأمین باقی‌مانده همچنان با قیمت‌های بالای بازار روبه‌رو است.

رایان‌ایر پیش‌تر با کاهش برنامه زمستانی، پیش‌بینی شمار مسافران سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۷ را از ۲۱۶ میلیون به ۲۱۴ میلیون نفر کاهش داده بود. این شرکت در اطلاعیه رسمی خود اعلام کرد که بسته به قیمت بلیت و میزان تقاضا، انتظار دارد با این تصمیم بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون یورو از زیان زمستانی خود بکاهد.

این شرکت همچنین هشدار داد که اگر قیمت بالای نفت تا تابستان آینده ادامه یابد، بهای پرواز‌های کوتاه‌برد اروپا به‌طور محسوسی افزایش خواهد یافت و برخی رقبایی که سوخت کمتری با قیمت ثابت پیش‌خرید کرده‌اند، برای حفظ تعداد پرواز‌ها و حتی ادامه فعالیت در زمستان با مشکل روبه‌رو خواهند شد.

شرکت نروژی «نورس آتلانتیک» که در بازار پرواز‌های دوربرد ارزان‌قیمت فعالیت می‌کند، در گزارش عملکرد سپتامبر خود اعلام کرد به دلیل تداوم گرانی سوخت، همچنان با ظرفیت کاهش‌یافته پرواز می‌کند.

بر اساس آمار رسمی این شرکت، شمار پرواز‌های شبکه برنامه‌ای آن در سپتامبر از ۴۵۹ پرواز در مدت مشابه سال قبل به ۲۱۱ پرواز کاهش یافت. مجموع مسافران این شرکت نیز با افت ۳۲ درصدی به حدود ۱۰۹ هزار نفر رسید. مدیرعامل نورس اعلام کرد برنامه زمستانی شرکت بازنگری شده و تمرکز بیشتری بر مسیر‌های خاور دور خواهد داشت.

به گزارش ایرنا، کاهش میلیون‌ها صندلی، سقوط سود شرکت‌ها و هشدار درباره افزایش بهای بلیت، ابعاد فشار بحران انرژی بر سفر‌های هوایی اروپا را آشکار کرده است. کارشناسان اروپایی می‌گویند که تداوم این وضعیت، شرکت‌های ارزان‌قیمت را برای حفظ پرواز‌ها زیر فشار بیشتری می‌گذارد و مسافران را با انتخاب‌های محدودتر و سفر‌های گران‌تر روبه‌رو می‌کند.