کد خبر: 1383532
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۹
ورزش » ساير

درخواست صدور ۱۲ سال زندان برای پزشک مارادونا

3 دادستان‌های آرژانتین خواستار صدور حکم ۱۲ سال زندان برای پزشک مارادونا در پرونده مرگ او شده‌اند.

جوان آنلاین: در جریان محاکمه مربوط به مرگ دیگو مارادونا اسطوره فوتبال آرژانتین، برای هفت کادر درمانی درخواست حکم ۴ تا ۱۲ سال زندان شده است. دادستان‌های آرژانتین روز پنجشنبه استدلال کردند که پزشک و تیم اسطوره فقید فوتبال آرژانتین که مسئولیت درمان او را در آن مقطع برعهده داشتند، دیگو را را به حال خود رها کرده بودند و به همین خاطر باید به مجازات حبس تا سقف ۱۲ سال محکوم شوند.

به گزارش تسنیم، این هفت نفر از کادر درمانی از ماه آوریل به اتهام نقش داشتن در مرگ مارادونا که در تاریخ ۲۵ نوامبر ۲۰۲۰ و در دوران نقاهتش پس از جراحی لخته خون مغزی و در سن ۶۰ سالگی در منزلش در حومه شهر بوینس آیرش درگذشت، تحت محاکمه هستند. اعضای تیم پزشکی مارادونای فقید، شامل پزشک ارشد، روان‌پزشک، روان‌شناس و پرستاران، متهم هستند که در روز‌های منتهی به مرگ وی، مراقبت‌های پزشکی بسیار ناکافی و نامناسبی ارائه داده‌اند، هرچند آنها این اتهامات را رد کرده‌اند.

پاتریسیو فرای دادستان پرونده در دفاعیات پایانی خود اظهار داشت که متهمان، مارادونا را در زمان درمانش به حال خود رها کرده‌اند و آنها را به نقض وظایف، انجام اقداماتی مغایر با اصول و موازین پزشکی و کوتاهی در انجام تمام اقداماتی که ملزم به اجرای آنها بودند، متهم کرد. اتهام این افراد «dolo eventual» به معنای «قصد احتمالی یا پذیرش خطر» است؛ اصطلاحی حقوقی بدین معنا که فرد با وجود آگاهی از اینکه اقداماتش ممکن است موجب آسیب شود، همچنان به آن رفتار ادامه داده است.

سنگین‌ترین مجازات حبس درخواستی دادستان‌ها، ۱۲ سال زندان برای پزشک شخصی مارادونا یعنی لئوپولدو لوکه بوده است. برای سایر اعضای کادر درمان، شامل یک روان‌پزشک، یک پرستار و هماهنگ‌کنندگان، نیز مجازات‌هایی بین ۴ تا ۱۰ سال حبس درخواست شده است. دادستانی همچنین به فقدان کامل تجهیزات پزشکی، از جمله تخت بیمارستانی، دستگاه شوک‌دهنده (دفیبریلاتور) یا آمبولانس آماده‌به‌کار، به عنوان شواهدی دال بر آنچه قصور در انجام وظیفه از سوی متهمان خوانده، اشاره کرده است.

کادر درمان استدلال کرده‌اند که مرگ مارادونا قابل پیش‌بینی نبوده و آنها به وظایف خود عمل کرده‌اند.

چندین کارشناس پزشکی شهادت داده‌اند که کادر درمان مارادونا در روز‌های منتهی به مرگ او، در برابر علائم هشداردهنده حیاتی، از جمله ادم (تورم ناشی از تجمع مایعات)، تاکی‌کاردی (ضربان قلب بسیار سریع) و دشواری در تنفس، واکنشی نشان نداده بودند.

سه دختر مارادونا هم روز پنجشنبه برای آغاز مرحله دفاعیات نهایی در دادگاه حضور پیدا کرده بودند. انتظار می‌رود روند ارائه دفاعیات نهایی حدود دو هفته به طول انجامد و حکم دادگاه در تاریخی دیگر صادر شود.

نخستین محاکمه در پرونده مرگ مارادونا سال گذشته، پس از دو ماه و نیم برگزاری جلسات دادرسی، به‌طور ناگهانی لغو شد؛ این اتفاق پس از آن رخ داد که مشخص شد یکی از قضات در ساخت یک سند مخفیانه درباره این پرونده مشارکت داشته است.

مارادونا ۱۷ سال پیراهن تیم ملی آرژانتین را به تن داشت و در ۹۱ بازی ملی، ۳۴ گل برای آلبی‌سلسته به ثبت رساند. اسطوره فوتبال آرژانتین در سال ۱۹۸۶ با تیم ملی کشورش قهرمان جام جهانی شد و در سال ۱۹۹۰ نیز به مقام نایب قهرمانی رسید.

دو بار قهرمانی در لیگ ایتالیا، یک قهرمانی در جام حذفی ایتالیا، یک قهرمانی در جام حذفی اسپانیا، از دیگر افتخارات مارادونا است.

برچسب ها: آرژانتین ، مارادونا ، محاکمه
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