شیوع ۹ برابریِ تب دنگی در کوبا

رسانه‌های ملی کوبا اعلام کردند در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) بیش از ۱۱ هزار مورد ابتلا به تب دنگی در این کشور ثبت شده و این رقم بیش از ۹ برابرِ میانگینِ مورد انتظار است.

جوان آنلاین: خبرگزاری «اینفوبائه» با استناد به داده‌های «رصدخانه جهانی تب دنگی» گزارش داده است این جزیره در سال ۲۰۲۶ شاهد ثبت ۱۱ هزار و ۲۳۵ مورد ابتلا بوده است؛ رقمی که معادل ۹.۲ برابرِ میانگینِ مورد انتظار بر اساس داده‌های پنج سال گذشته است.

شمار موارد ابتلا در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است به‌طوری که در ماه سپتامبر ۴۱۰۲ مورد ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳۲۱۴ مورد بوده است.

آمار مربوط به ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر تخمینی هستند، زیرا مقامات کوبا داده‌های رسمی و به‌روزرسانی‌شده‌ای درباره روند پیشرفت بیماری منتشر نکرده‌اند.

بر اساس اعلام سامانه پایش، میزان سرایت بیماری در کوبا هم‌اکنون در اوج خود قرار دارد و ماه اکتبر (ماه جاری) به‌طور معمول زمان بیشترین میزان بروز این بیماری محسوب می‌شود.

بنابر گزارش آناتولی، افزایش موارد ابتلا هم‌زمان با تشدید بحران انرژی و سوخت در این جزیره رخ داده است؛ بحرانی که بر تلاش‌ها برای مهار پشه ناقل بیماری تب دنگی تأثیر منفی گذاشته است.

بر اساس این گزارش، قطعی‌های طولانی‌مدت برق در این جزیره با آب و هوای گرم و مرطوب، خانواده‌ها را ناچار کرده است تا در شب‌های گرم، در‌ها و پنجره‌ها را باز بگذارند؛ اقدامی که احتمال مواجهه با پشه‌ها را افزایش می‌دهد.

کمبود سوخت نیز بر عملیات سم‌پاشی تأثیر گذاشته و تلاش‌ها برای کاهش جمعیت پشه‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری را محدود کرده است. از سوی دیگر کمبود دارو و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دارو‌های کنترل‌کننده تب و درد و مواد شیمیایی مورد نیاز برای آزمایش‌های خون نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

وزارت بهداشت کوبا در ماه سپتامبر افزایش موارد ابتلا به تب دنگی و سایر بیماری‌های ناشی از پشه را تأیید کرد، اما آمار به‌روز و سراسری در این باره ارائه نداد.

تب دنگی یک بیماری ویروسی است که در درجه اول توسط پشه‌های آلوده Aedes aegypti منتقل می‌شود. اکثر افراد بدون عوارض جدی بهبود می‌یابند، اما تب دنگی شدید می‌تواند باعث خونریزی، شوک و آسیب به اندام‌ها شود و ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تب دنگی را به عنوان یکی از سریع‌ترین بیماری‌های ویروسی منتقله از پشه در سطح جهان شناسایی کرده است که موارد ابتلا به آن در دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.