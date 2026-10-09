کد خبر: 1383529
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۴۳
بين‌الملل » اخبار كلی

شیوع ۹ برابریِ تب دنگی در کوبا

3 رسانه‌های ملی کوبا اعلام کردند در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) بیش از ۱۱ هزار مورد ابتلا به تب دنگی در این کشور ثبت شده و این رقم بیش از ۹ برابرِ میانگینِ مورد انتظار است.

جوان آنلاین: خبرگزاری «اینفوبائه» با استناد به داده‌های «رصدخانه جهانی تب دنگی» گزارش داده است این جزیره در سال ۲۰۲۶ شاهد ثبت ۱۱ هزار و ۲۳۵ مورد ابتلا بوده است؛ رقمی که معادل ۹.۲ برابرِ میانگینِ مورد انتظار بر اساس داده‌های پنج سال گذشته است.

شمار موارد ابتلا در ماه‌های اخیر افزایش چشمگیری داشته است به‌طوری که در ماه سپتامبر ۴۱۰۲ مورد ثبت شد، در حالی که این رقم در ماه اوت ۳۲۱۴ مورد بوده است.

آمار مربوط به ماه‌های ژوئیه، اوت و سپتامبر تخمینی هستند، زیرا مقامات کوبا داده‌های رسمی و به‌روزرسانی‌شده‌ای درباره روند پیشرفت بیماری منتشر نکرده‌اند.

بر اساس اعلام سامانه پایش، میزان سرایت بیماری در کوبا هم‌اکنون در اوج خود قرار دارد و ماه اکتبر (ماه جاری) به‌طور معمول زمان بیشترین میزان بروز این بیماری محسوب می‌شود.

بنابر گزارش آناتولی، افزایش موارد ابتلا هم‌زمان با تشدید بحران انرژی و سوخت در این جزیره رخ داده است؛ بحرانی که بر تلاش‌ها برای مهار پشه ناقل بیماری تب دنگی تأثیر منفی گذاشته است.

بر اساس این گزارش، قطعی‌های طولانی‌مدت برق در این جزیره با آب و هوای گرم و مرطوب، خانواده‌ها را ناچار کرده است تا در شب‌های گرم، در‌ها و پنجره‌ها را باز بگذارند؛ اقدامی که احتمال مواجهه با پشه‌ها را افزایش می‌دهد.

کمبود سوخت نیز بر عملیات سم‌پاشی تأثیر گذاشته و تلاش‌ها برای کاهش جمعیت پشه‌ها و جلوگیری از گسترش بیماری را محدود کرده است. از سوی دیگر کمبود دارو و تجهیزات آزمایشگاهی از جمله دارو‌های کنترل‌کننده تب و درد و مواد شیمیایی مورد نیاز برای آزمایش‌های خون نیز بر وخامت اوضاع افزوده است.

وزارت بهداشت کوبا در ماه سپتامبر افزایش موارد ابتلا به تب دنگی و سایر بیماری‌های ناشی از پشه را تأیید کرد، اما آمار به‌روز و سراسری در این باره ارائه نداد.

تب دنگی یک بیماری ویروسی است که در درجه اول توسط پشه‌های آلوده Aedes aegypti منتقل می‌شود. اکثر افراد بدون عوارض جدی بهبود می‌یابند، اما تب دنگی شدید می‌تواند باعث خونریزی، شوک و آسیب به اندام‌ها شود و ممکن است نیاز به بستری شدن در بیمارستان داشته باشد.

سازمان جهانی بهداشت (WHO)، تب دنگی را به عنوان یکی از سریع‌ترین بیماری‌های ویروسی منتقله از پشه در سطح جهان شناسایی کرده است که موارد ابتلا به آن در دهه‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است.

برچسب ها: تب دنگی ، کوبا ، سرایت بیماری
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

بدون شرح

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

سپاه و ارتش آماده دفاع از تنگه هرمز هستند

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

زیر ضرب اطلاعات

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

طلا‌های سرنوشت‌ساز

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

نیویورک‌تایمز: جنگ با ایران، نقاط ضعف آمریکا را برملا کرد

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

دو سرمقاله در یک ستون!

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

از دست بعضی‌ها...

غارنشینی پس از قتل مادر

بازگشت سایه اتم

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

به نام شهدا جفا نکنید!

موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری

تذکر مفسر کبیر

خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار