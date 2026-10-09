کد خبر: 1383527
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۹
بين‌الملل » اخبار كلی

نیویورک تایمز: شرکت‌های چینی برای عبور از تنگه هرمز به ایران عوارض پرداخت کرده‌اند

3 رسانه آمریکایی با اشاره به پیشرفت تاکتیک‌های دفاعی ایران از آغاز جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ علیه ایران و اعمال قانون آن بر کشتی‌های متخلف در تنگه هرمز، روایت ترامپ از کنترل صادرات نفت ایران از تنگه و کنترل تهران بر این آب‌راه را زیر سوال برده و مدعی شد که نه‌تنها کشتی‌های چینی با پرداخت عوارض به ایران قادر به عبور از تنگه بوده‌اند، بلکه ایران نیز توانسته تحریم‌ها و محاصره آمریکا را دور بزند.

جوان آنلاین: روزنامه نیویورک تایمز در مطلبی که در آن به نقل از منابع آگاه خود ادعا‌هایی را درباره بررسی گزینه‌های تازه دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا برای تکرار حملات متجاوزانه علیه حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران مطرح کرده است، نوشت ایران در طی ماه‌های گذشته، به رقیبی سرسخت‌تر تبدیل شده، چراکه تاکتیک‌های نظامی آن بهبود یافته است.

به گزارش ایسنا، این روزنامه با ادعایی درباره نقش چین در عملیات‌های دفاعی ایران علیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه نوشت: در مقایسه با اوایل جنگ، برای مقابله با حملات موشکی ایران به موشک‌های رهگیر بیشتری نیاز بوده است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا وارد کرده است، اگرچه که از پیش هم تحت فشار بوده است.

با توجه به هشدار مقامات ایرانی نسبت به تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز در مسیری غیر از مسیر تعیین‌شده توسط ایران، این رسانه مدعی شد: بر اساس آمار یک گروه ناظر وابسته به نیروی دریایی بریتانیا، ایران از سپتامبر، یعنی زمان آخرین دور مهم حملات تلافی‌جویانه میان ایران و آمریکا، دست‌کم مانع عبور ۱۳ کشتی شده است. به گفته افرادی که از این اطلاعات باخبرند، گزارش‌های اطلاعاتی این رقم را بیشتر و نزدیک به ۲۰ مورد اعلام کرده‌اند. هیچ‌یک از این حملات واکنش عمده‌ای از سوی آمریکا در پی نداشته است. درعین حال با وجود افزایش صادرات نفت از خاورمیانه، تشدید حملات ایران شرکت‌های کشتیرانی را نگران کرده و پرسش‌هایی درباره محموله‌های انرژی در آینده به وجود آورده است.

در ادامه این مطلب با استناد به اظهارات مقام‌های رسمی آمده است: ارتش آمریکا در طی تابستان، پس از حملات ایران به کشتیرانی بین‌المللی، مرتب دست به حملات تلافی‌جویانه می‌زد. اما واکنش بسیار محدودتر آمریکا از آن زمان، نشان‌دهنده تردید ترامپ برای ازسرگیری تمام‌عیار جنگ است. فرماندهان آمریکایی همچنین نگران دشوارتر شدن مقابله با حملات ایران به پایگاه‌های محل استقرار نیرو‌های آمریکایی، تاسیسات انرژی و دیگر زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه‌اند.

نیویورک تایمز نوشته ادعای روز پنج‌شنبه ترامپ که حساب کاربری خود در تروث سوشال نوشته بود هیچ کدام از مقدار نفتی که از تنگه هرمز عبور می‌کند، متعلق به ایران نیست، نوشت: افراد مطلع از گزارش‌های اطلاعاتی می‌گویند، این موضوع جای بحث دارد. ایران به برخی کشتی‌ها اجازه عبور می‌دهد؛ کشتی‌هایی که یا عوارض پرداخت کرده‌اند یا ممکن است بخشی از نفت ایران را حمل کنند. مقام‌های فعلی و پیشین می‌گویند ایران همچنین ناوگان مخفی نفتکش‌های خودش را دارد.

این روزنامه هم‌چنین مدعی شد که شرکت‌های چینی برای عبور از تنگه به ایران عوارض پرداخت کرده‌اند و ایران مدت‌هاست برای دور زدن تحریم‌ها، نفت خود را پنهانی با نفت عراق مخلوط می‌کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه ۱۷ کشتی را تحریم کرد که به گفته این وزارتخانه، بخشی از ناوگان سایه ایران برای قاچاق نفت بودند.

به گزارش ایسنا، موضوع پرداخت عوارض عبور از تنگه هرمز از ابتدای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران از سوی مقامات کشور مطرح و اجرایی شد و سازوکار‌های مشخصی برای ثبت کشتی‌ها و محتوای محموله‌شان و اطلاع ایران و نیز پرداخت هزینه عبور در نظر گرفته شده است و موضوعی کاملا روشن است. در عین حال در صورت صحت پرداخت عوارض یا هزینه عبور از سوی چین به ایران می‌تواند به منزله تایید نظر و خواست ایران از سوی کشور‌های مختلف به ویژه چین باشد. 

طبق این گزارش، حتی برخی از نزدیکان ترامپ نیز بیش از پیش تردید دارند که اقدام نظامی بتواند محاسبات یا برنامه‌های تهران را تغییر دهد.

تنگه هرمز که از ابتدای جنگ تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا علیه ایران به روی کشتی‌های طرف‌های متخاصم و کشور‌های مبدا حملات علیه ایران بسته شده بود، پس از به اجرا درآمدن یادداشت تفاهم پایان جنگ میان تهران و واشنگتن، طبق ترتیبات ایرانی و تحت نظارت نیرو‌های مسلح ایران باز شد. اما در نتیجه نقض تعهدات واشنگتن در تفاهمنامه، از جمله تلاش برای عبور دادن کشتی‌ها از مسیر‌های جایگزین، بسته شد. مقامات ایران اعلام کرده‌اند تا زمان بازگشت آمریکا به اجرای تعهداتش در تفاهم‌نامه، پایان جنگ و تهدید آن، تنگه همچنان بسته خواهد بود.

مقامات تهران بار‌ها ادعا‌های دولت ترامپ مبنی بر به دست گرفنن کنترل تنگه هرمز را رد کرده و آن را تلاش برای کنترل موقتی قسمت‌های سوخت در آمریکا دانسته‌اند. ایران اعمال حاکمیت خود بر تنگه هرمز و کنترل تردد ایمن از آن را به عنوان یکی کشور ساحلی این آب‌راه، حق خود می‌داند.

برچسب ها: شرکت های چینی ، تنگه هرمز ، عوارض
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