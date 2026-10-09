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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۷
سیاست » اخبار کلی

دیدار پزشکیان و دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای

5 رئیس جمهور اسلامی ایران در حاشیه نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع ICS، با دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

جوان آنلاین: «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران که به منظور شرکت و سخنرانی در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع ICS و نیز سخنرانی در اجلاس زیست محیطی سران کشور‌های ساحلی دریای خزر به ترکمنستان سفر کرده است، با دبیر کل سازمان همکاری‌های شانگهای دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش ایرنا، رئیس‌جمهور پزشکیان روز گذشته پنج‌شنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ به منظور شرکت و سخنرانی در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع (ics) – به عنوان میهمان ویژه- و همچنین حضور و سخنرانی در اجلاس زیست محیطی سران کشور‌های ساحلی دریای خزر، وارد شهر ترکمن‌باشی ترکمنستان شد.

رئیس جمهور در سخنرانی صبح امروز خود در نشست شورای سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع ICS، حضور ایران برای نخستین بار و به عنوان نخستین کشور دعوت شده در جایگاه مهمان ویژه را فرصتی ارزشمند برای تقویت پیوند‌های موجود و گشودن فصل جدیدی از همکاری‌ها با کشور‌های این مجموعه عنوان کرد و گفت: منافع مشترک ما، نه در رقابت میان مسیر‌ها بلکه در اتصال مسیرهاست، برای آسیای مرکزی، جمهوری اسلامی ایران صرفاً یک شریک نیست؛ بلکه یک مسیر طبیعی برای اتصال آسیای مرکزی و اوراسیا به آب‌های آزاد است.

بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های کشور‌های مستقل مشترک المنافع و جمهوری اسلامی ایران و دیدار با سران برخی از کشور‌های حاضر از دیگر برنامه‌های سفر پزشکیان به ترکمنستان است.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، سازمان همکاری شانگهای ، ترکمنستان
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