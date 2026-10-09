کد خبر: 1383524
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۳۳
بين‌الملل » اخبار كلی

شهردار نیویورک خواستار خروج نیرو‌های مهاجرتی آمریکا از این شهر شد

3 پس از تیراندازی نیرو‌های مهاجرتی آمریکا به سمت یک فرد و مجروح کردن او در نیویورک، زهران ممدانی خواستار خروج این نیرو‌ها از شهر نیویورک شد.

جوان آنلاین: از فرانس ۲۴، زهران ممدانی شهردار نیویورک روز پنجشنبه اعلام کرد که از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا خواهد خواست تا ماموران مهاجرت فدرال را از نیویورک خارج کند.

به گزارش ایرنا، اداره پلیس نیویورک اعلام کرد مردی حوالی ساعت ۴ بعدازظهر (به وقت محلی) در محله مربل هیل در برانکس در جریان درگیری با ماموران فدرال مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

ممدانی و وزارت امنیت داخلی (DHS) تأیید کردند که تیراندازی در جریان عملیات اداره مهاجرت و گمرک (ICE) به عنوان سازمانی که مسئول پیشبرد سیاست مهاجرتی ترامپ می‌باشد، رخ داده است.

ممدانی افزود: هنگام وقوع این تیراندازی یک کودک پنج ساله در خودرو بود.

یک مقام وزارت امنیت داخلی آمریکا در بیانیه‌ای گفت: ماموران در تلاش بودند یک مهاجر غیرقانونی جنایتکار از جمهوری دومینیکن را با محکومیت کیفری قبلی برای سرقت بزرگ و دارای سابقه چندین بار دستگیری به دلیل حمله، سرقت، حمل مواد مخدر و حمل سلاح دستگیر کنند.

یک سخنگوی این وزارتخانه نیز گفت: افسران مهاجرتی بلافاصله به این فرد کمک ارائه کردند. وی زنده است و در یک بیمارستان محلی بستری است.

این نهاد ابتدا ادعا کرد که فرد مورد هدف با یک باند تبهکار دومینیکن ارتباط دارد، اما پس از مدتی بیانیه‌ای اصلاح شده صادر کرد و ادعای خود را تغییر داد.

پلیس نیویورک این مرد ۲۸ ساله را اسکار بلگال معرفی کرد.

زهران ممدانی شهردار دموکرات نیویورک در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: این یک وضعیت بی رحمانه و فوق العاده جدی است.

وی افزود: هنگامی که من با رئیس جمهور آمریکا صحبت کنم، از او خواهم خواست که به تمام اقدامات اجرایی در شهر ما پایان دهد. تا زمانی که ماموران اداره مهاجرت و گمرک به وحشت آفرینی در میان جوامع ما ادامه می‌دهند، من به تلاش‌های خود ادامه خواهم داد.

این درحالیست که بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، صد‌ها معترض عصر پنجشنبه به طور مسالمت آمیز در محل تیراندازی تجمع کردند تا مخالفت خود را با اقدامات مهاجرتی ترامپ ابراز کنند.

بسیاری از مردم سپس در بیمارستان مجاور جایی که قربانی این تیراندازی تحت درمان بود تجمع کردند.

تنش با پلیس زمانی تشدید شد که برخی معترضان تلاش کردند از خروج خودرو‌ها از بیمارستان جلوگیری کنند و سپس پلیس آنها را از ورودی بیمارستان دور کرد.

مراد آوده رئیس ائتلاف مهاجرت نیویورک گفت: این حادثه یادآور خشونت بی‌نظیر و گسترده‌ای است که اداره مهاجرت و گمرک در جوامع ما ایجاد کرده است.

برچسب ها: زهران ممدانی ، نیویورک ، آمریکا
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