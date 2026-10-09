منابع خبری به پیشروی‌های جدید نیرو‌های مسلح یمن مقابل مزدوران وابسته به عربستان در تعز اشاره کردند.

جوان آنلاین: خبرنگار المیادین تاکید کرد که بعد از وقوع درگیری‌های شدید مزدوران وابسته به عربستان از منطقه جبل حبشی در تعز بیرون رانده شدند.

وی اضافه کرد که مناطق تحت کنترل نیرو‌های مسلح یمن بیش از ۲۰۰۰ کیلومتر مربع است. این مناطق به مساحت تحت کنترل نیرو‌های یمنی در امتداد ساحل غربی از المخا گرفته تا ذوب باب و باب المندب (۵۰۰۰ کیلومتر) اضافه می‌شود.

همچنین یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: مزدوران وابسته به عربستان در جنوب باب المندب که از لحج آمده بودند هدف قرار گرفتند و ده‌ها تن از آنها کشته و زخمی شدند.