جوان آنلاین: محله‌ای، مدیر دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به امکان گزارش تخلفات عرضه کالا‌های بدون شناسه اظهار کرد: سامانه ۱۲۴ آماده دریافت گزارش‌های مردمی در خصوص کالا‌های بدون شناسه و کمک به جلوگیری از قاچاق در حوزه تلفن همراه و سایر کالا‌ها است.

به گزارش تسنیم، وی با اشاره به برخی شیوه‌های فریب خریداران در بازار تلفن همراه افزود: فروشگاه‌ها به‌تدریج با ضوابط عرضه این کالا‌ها آشنا شده‌اند و می‌دانند که نباید (تلفن همراه) گوشی‌هایی را که امکان عرضه قانونی ندارند، در بازار عرضه کنند؛ با این حال، ممکن است برخی فروشندگان با وعده قیمت پایین‌تر و عباراتی مانند «فاقد گارانتی» یا «فاقد اصالت»، مشتریان را به خرید چنین کالا‌هایی ترغیب کنند.

محله‌ای با بیان اینکه این نوع تبلیغات می‌تواند خریدار را درباره وضعیت قانونی کالا به اشتباه بیندازد، گفت: گاهی فروشنده به مشتری می‌گوید گوشی را ارزان‌تر عرضه می‌کند، اما گارانتی یا اصالت ندارد. این نوع رفتار می‌تواند مصداق اغواگری باشد؛ چراکه خریدار به امید پرداخت مبلغ کمتر، از الزامات قانونی مربوط به رجیستری و اصالت کالا چشم‌پوشی می‌کند. چنین وضعیتی نباید در بازار شکل بگیرد.

تخلف عرضه تجاری آیفون ۱۸ در شرایط محدودیت واردات

این موضوع در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بر اساس ضوابط فعلی ثبت سفارش تلفن همراه در سال ۱۴۰۵، واردات تجاری گوشی‌های با ارزش بیش از ۴۰۰ یورو در مرحله فعلی امکان ثبت سفارش ندارد. در نتیجه، آیفون ۱۸ نیز در شرایط کنونی مجوز ورود از مسیر واردات تجاری را ندارد.

از سوی دیگر، بر اساس اطلاعات مطرح‌شده درباره وضعیت این گوشی، شناسه ارزش گمرکی آیفون ۱۸ در سامانه گمرک تعریف نشده است و این گوشی در شرایط فعلی از مسیر مسافری نیز قابلیت رجیستری ندارد. بنابراین، ورود فیزیکی یک گوشی به کشور یا عرضه آن در بازار به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از مجوز واردات تجاری، امکان رجیستری یا مجاز بودن فروش آن نیست.

فروش گوشی مسافری در بازار تجاری مجاز نیست

بر اساس ضوابط مربوط به رویه مسافری، این مسیر برای ورود کالای همراه مسافر تعریف شده و نباید به‌عنوان جایگزینی برای واردات تجاری مورد استفاده قرار گیرد. از این رو، عرضه تجاری گوشی‌هایی که صرفاً از مسیر مسافری وارد شده‌اند، مجاز نیست.

با توجه به این محدودیت‌ها، فروشگاه‌های فیزیکی و آنلاین نمی‌توانند صرفاً با استناد به ورود مسافری یک گوشی یا با اعلام اینکه دستگاه فاقد گارانتی است، آن را به‌عنوان کالای قابل عرضه در بازار تجاری ارائه کنند. فقدان گارانتی نیز به‌تنهایی جایگزین مجوز‌های قانونی واردات، ضوابط رجیستری و الزامات عرضه کالا نیست.

در چنین شرایطی، عرضه علنی گوشی‌هایی که امکان ورود تجاری و رجیستری قانونی ندارند، ضرورت بررسی مسیر تأمین و نحوه عرضه آنها از سوی دستگاه‌های مسئول را افزایش می‌دهد. همچنین تبلیغ این محصولات با وعده قیمت پایین‌تر، بدون شفاف‌سازی درباره وضعیت قانونی دستگاه، می‌تواند مصرف‌کننده را در معرض زیان قرار دهد.

سامانه ۱۲۴؛ مسیر گزارش تخلفات بازار

در این میان، سامانه ۱۲۴ می‌تواند مسیر ثبت گزارش‌های مردمی درباره عرضه کالا‌های بدون شناسه و تخلفات احتمالی بازار باشد. مصرف‌کنندگان در صورت مشاهده عرضه گوشی‌های فاقد شناسه یا مواجهه با تبلیغات گمراه‌کننده درباره اصالت و وضعیت قانونی تلفن همراه، می‌توانند موضوع را از این طریق گزارش کنند تا در چارچوب وظایف دستگاه‌های مسئول بررسی شود.