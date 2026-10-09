دولت مکزیک در پی انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی که دو مرد مسلح را با ادعای تعلق به کارتل‌های مواد مخدر و حضور در جنگ اوکراین نشان می‌دهد، تحقیقاتی را برای بررسی اصالت این موضوع و چگونگی حضور این افراد در اروپا آغاز کرده است.

جوان آنلاین: کلودیا شینباوم، رئیس‌جمهور مکزیک، روز پنجشنبه (دیروز) اعلام کرد که دولت او تحقیقاتی را درباره ویدیویی آغاز کرده است که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و دو مرد مسلح را نشان می‌دهد که ادعا می‌کنند اعضای کارتل هستند و در اوکراین مستقر شده‌اند.

به گزارش ایسنا، کبرگزاری آناتولی گزارش داد: شینباوم در یک نشست خبری گفت که دولت او در حال بررسی اصالت این ویدیو است و تحقیق خواهد کرد که آیا اعضای کارتل توسط شرکت‌های مزدور خصوصی یا دولت‌های خارجی برای نبرد در جنگ روسیه-اوکراین استخدام می‌شوند یا خیر.

او گفت: «ما در حال بررسی این پرونده هستیم، نخست برای تعیین اصالت این ویدیو و دوم برای این که ببینیم این افراد چگونه به آن مکان رسیده‌اند.»

این ویدیوی کوتاه که این هفته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دو مرد مسلح با تجهیزات نظامی را نشان می‌دهد که خود را اعضای کارتل نسل جدید خالیسکو و «لا چاپیسا» -یکی از شاخه‌های کارتل سینالوآ، معرفی می‌کنند.

در کمتر از ۳۰ ثانیه از این فیلم، این مردان در حالی دیده می‌شوند که نام‌های لا چاپیسا و نسل جدید خالیسکو، همچنین شعار «زنده‌باد اوکراین» را سر می‌دهند.

به گفته شینباوم، این ویدیو در جلسه کابینه امنیتی مکزیک، نهادی فدرال متشکل از نمایندگان ارتش، نیروی دریایی و آژانس‌های امنیتی این کشور، ارائه شد.

او گفت که اگر این ویدیو قابل استناد باشد، «مقامات تلاش خواهند کرد مشخص کنند که چگونه مکزیکی‌ها-در این مورد، افرادی که ممکن است به یک گروه جنایتکار تعلق داشته باشند-در یک درگیری مسلحانه در اروپا درگیر شده‌اند.»

این نخستین بار است که دولت مکزیک به طوری علنی به شایعات مربوط به اتباع مکزیکی مرتبط با جرایم سازمان‌یافته‌ای می‌پردازد که به عنوان نیرو‌های مزدور در اوکراین می‌جنگند. با این حال، از آغاز جنگ در اروپا در سال ۲۰۲۲، آژانس‌های اطلاعاتی مکزیک نسبت به ارتباط مزدوران با کارتل‌های مواد مخدر نگران بوده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه فرانسوی اینتلیجنس آنلاین در سال ۲۰۲۵، سرویس امنیتی اوکراین به درخواست مکزیک تحقیقاتی را درباره افرادی آغاز کرد که مظنون به پیوستن داوطلبانه به لژیون بین‌المللی دفاع از اوکراین به منظور کسب تجربه مرتبط با جنگ پهپادی برای کارتل‌های مواد مخدر مکزیکی بودند.