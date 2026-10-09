کد خبر: 1383514
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۳:۰۸
بين‌الملل » اخبار كلی

تقلای وزارت جنگ آمریکا برای مقابله با بحران کمبود مهمات نظامی

3 رسانه‌های آمریکایی به تقلای وزارت جنگ این کشور برای مقابله با مشکل خالی شدن ذخایر تسلیحاتی طی تجاوز علیه ایران اشاره کردند.

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه اعلام کردند که استیو فاینبرگ، معاون وزیر جنگ این کشور در حال اجرای اصلاحات گسترده در روند خرید‌های تسلیحاتی است تا با استفاده از روش‌های مدیریت بحران، روند تجدید ذخایر موشکی را سرعت ببخشد.

به گزارش مهر، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از فاینبرگ گزارش داد که پنتاگون با کمبود شدید مدیران کارآمد در حوزه تولید صنعتی مواجه است. تیم‌های خرید و کارکنان بخش‌های اداری عملکرد بسیار خوبی دارند، اما متخصص فرایند‌های تولید صنعتی نیستند.

فاینبرگ برای رفع کمبود تسلیحات، یک ساختار مدیریتی تحت نظارت مستقیم خود ایجاد کرده و مشارکت بخش خصوصی را به طور فعال افزایش داده است.

بر اساس این گزارش، دلیل اصلی تسریع این اصلاحات، دستور مستقیم دونالد ترامپ به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا پس از انتشار گزارش‌هایی درباره تعلیق حملات به ایران به دلیل کاهش سریع ذخایر تسلیحات هدایت شونده بوده است.

روزنامه نیویورک تایمز پیشتر گزارش داد که آمریکا در جریان این تجاوز به اندازه مصرف یک دهه از ذخایر موشک‌های تاماهاوک استفاده کرده، ذخایر موشک‌های رادارگریز خود را به پایان رسانده و به اندازه نیاز دو سال مهمات سامانه‌های پدافند هوایی پاتریوت را مصرف کرده است.

برچسب ها: وزارت جنگ آمریکا ، مهمات نظامی ، ایران‌
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