پس از اعلام تصمیم پنتاگون برای پخش زنده اجرای حکم اعدام نضال حسن، روانپزشک پیشین ارتش آمریکا که با جوخه آتش (تیرباران) انجام خواهد شد، پیت هگست، این اقدام را که به گفته کارشناسان حقوق نظامی، در تاریخ اعدام‌های آمریکا بی‌سابقه است، امری بدیهی دانست که برای توجه مردم به پیامد‌های تصمیم‌ها و اقداماتشان لازم است.

جوان آنلاین: پنتاگون اعلام کرد که آمریکا اجرای حکم اعدام نضال مالک حسن، روانپزشک پیشین ارتش با جوخه آتش ارتش (تیرباران) را به صورت زنده پخش خواهد کرد- اقدامی که در صورت انجام شدن، در اعدام‌های آمریکا بی‌سابقه خواهد بود

نضال حسن، روانپزشک پیشین ارتش، قرار است نخستین فردی از سال ۱۹۴۵ خواهد بود توسط ارتش آمریکا با جوخه آتش اعدام می‌شود.

وزارت جنگ آمریکا شامگاه دوشنبه گذشته اعلام کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا حکم اعدام نضال حسن، عامل تیراندازی محکوم‌شده در پایگاه فورت هود را تایید کرده است.

شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون این تصمیم را اعلام کرد و گفت که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا این اعدام را توصیه و ترامپ نیز آن را تایید کرده است.

حسن، روانپزشک پیشین ارتش، توسط یک هیئت منصفه نظامی برای تیراندازی نوامبر ۲۰۰۹ در فورت هود در تگزاس، به اعدام محکوم شده بود. او به ۱۳ فقره قتل عمدی و ۳۲ فقره اقدام به قتل عمدی محکوم شد.

این حمله به کشته شدن ۱۳ نفر و زخمی شدن ۳۲ نفر منجر شد. حسن در یک مرکز پردازش نظامی در حالی که سربازان برای اعزام آماده می‌شدند، اقدام به تیراندازی کرده بود. حسن در طی محاکمه از خود دفاع کرد، اما هیچ شاهدی را احضار نکرد، هیچ شهادتی نداد و تلاشی برای رد اتهامات علیه خود نکرد.

خبرگزاری رویترز گزارش داد: این اجرای حکم برای ۳ دسامبر در همان پایگاه وسیع در تگزاس برنامه‌ریزی شده است. این تصمیم در میانه بحث برانگیز شدن مجازات اعدام در آمریکا، پس از تزریق کشنده نافرجام به یک زن محکوم به قتل، در تنسی اتخاذ شده است.

یک مقام پنتاگون به شرط فاش نشدن هویتش به رویترز گفت: «اجرای این حکم به‌صورت زنده پخش خواهد شد. جزئیات آن بعدا اعلام می‌شود.»

پیت هگست، وزیر دفاع که از اعدام این نظامی آمریکایی با جوخه آتش حمایت کرده بود، در پیامی در حساب کاربری خود در ایکس برنامه‌های پخش زنده این اجرا را تایید کرد.

رسانه‌ها در گذشته تلاش کرده‌اند اجرای احکام اعدام در آمریکا را از تلویزیون پخش کنند، اما دادگاه‌ها مانع آنها شده‌اند. به گفته کارشناسان، هیچ کشور دیگری اجرای قانونی حکم اعدام را از تلویزیون یا به‌صورت زنده پخش نکرده است.

به گفته کارشناسان مجازات اعدام، آخرین اجرای علنی قانونی حکم اعدام در آمریکا در سال ۱۹۳۶ انجام شد. هزاران نفر در آن سال شاهد به دار آویختن یک مرد جوان سیاه‌پوست بودند که به تجاوز به یک زن سفیدپوست محکوم شده بود.

هگست به برنامه هیومن ایونتس دیلی گفت که تصمیم برای اجرای حکم حسن با جوخه آتش، ساعت ۱۳ یک روز پنج‌شنبه در فورت هود، یعنی تقریبا همان زمان، روز، هفته و مکان تیراندازی سال ۲۰۰۹ «بدیهی» بود. هگست گفت: «ما مطمئن خواهیم شد که مردم بتوانند آن را تماشا کنند و علنی باشد، چراکه مردم باید درک کنند که چنین کار‌هایی پیامد‌های دارد.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا حسن آخرین خواسته‌ای داشته است، هگست گفت: «اهمیتی نمی‌دهم. او را در ۳ دسامبر خواهیم دید.»

در همین حال، کاخ سفید از اظهارنظر درباره این که آیا ترامپ از پخش زنده حمایت می‌کند یا خیر، خودداری کرد و سوالات را به پنتاگون ارجاع داد.

گروه «اقدام علیه مجازات اعدام»‌که با مجازات اعدام مخالف است، گفت که اعدام حسن نخستین اجرای حکم اعدام نظامی از سال ۱۹۶۱ خواهد بود. بر اساس گزارش مرکز اطلاعات مجازات اعدام، اجرای حکم سال ۱۹۶۱ با دار زدن انجام شد. این مرکز گزارش داد که آخرین مورد ثبت‌شده احکام اعدام توسط جوخه‌های آتش ارتش آمریکا در سال ۱۹۴۵ بود.

اوژن فیدل، وکیل، نویسنده و کارشناس حقوق نظامی که در دانشکده حقوق ییل تدریس می‌کند، گفت: «پخش زنده این رویداد بسیار، بسیار عجیب خواهد بود.»

فیدل گفت که هرچند جوخه‌های آتش تاریخچه طولانی در حقوق نظامی آمریکا دارند، تا آنجا که او می‌داند پخش زنده یا تلویزیونی یک اجرای حکم اعدام بی‌سابقه خواهد بود و افزود که حسن در صورت تمایل به جلوگیری از نمایش علنی مرگش باید در دادگاه فدرال شکایت کند.

همچنین جاناتان لوری، نویسنده و تاریخ‌نگار عدالت نظامی، گفت هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای برای علنی کردن این اجرای حکم وجود ندارد.

لوری گفت: «فایده‌اش چیست؟ چه کسی می‌خواهد آن را ببیند؟»

اعدام با جوخه آتش یکی از چندین شکل مجازات اعدام، در کنار شوک الکتریکی و خفگی با گاز است که دولت ترامپ اخیرا به اشکال مجاز اجرای حکم برای سنگین‌ترین جرایم فدرال افزوده است. تعداد گزینه‌های اجرای حکم فدرال به این دلیل گسترش یافته است که تهیه دارو برای اعدام به‌طریق تزریق کشنده دشوارتر شده و اجرای آن نیز چالش‌برانگیز بوده است.