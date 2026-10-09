کد خبر: 1383510
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۹
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ترافیک خودرویی سنگین در جاده‌های مازندران/ مسیر کندوان ساعت ۱۴ یک‌طرفه می‌شود

2 رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه، انسداد جنوب به شمال آزادراه تهران–البرز و کندوان از ساعت ۱۴ امروز آغاز خواهد شد، گفت: در زمان حاضر ترافیک در جاده‌های اصلی استان سنگین است.

جوان آنلاین: سرهنگ هادی عبادی روز جمعه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار داشت: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، ترافیک خروجی محور کندوان، هراز و سوادکوه نیمه‌سنگین است.

وی افزود: در خروجی مرزن‌آباد حدود ۳ کیلومتر ترافیک ایستایی وجود دارد و رانندگان باید برای تردد در این محدوده زمان کافی را در نظر بگیرند.

فرمانده پلیس راه مازندران با اشاره به محدودیت‌های ترافیکی پیش‌رو گفت: ساعت ۱۴ انسداد جنوب به شمال آزادراه تهران–البرز و محور کندوان انجام خواهد شد.

عبادی ادامه داد: همچنین حدود ساعت ۱۸ از خروجی مرزن‌آباد طرح ترافیک یک‌طرفه به سمت جنوب اجرا می‌شود.

وی در خصوص محور هراز نیز تصریح کرد: در این محور نیز یک‌طرفه‌سازی به‌صورت مقطعی اجرا می‌شود.

فرمانده پلیس راه مازندران درباره شرایط جوی استان گفت: وضعیت جوی محور‌های مازندران، جوی آفتابی است و از رانندگان انتظار می‌رود قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.

عبادی در پایان تأکید کرد: توجه کافی به جلو و رعایت فاصله طولی مورد انتظار است تا سفری ایمن و بدون حادثه برای همه هموطنان رقم بخورد.

برچسب ها: ترافیک سنگین ، کندوان ، مازندران
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