کد خبر: 1383507
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۱
سیاست » اخبار کلی
حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری:

صیانت از خانواده به یک نهضت ملی فراگیر نیاز دارد

2 در نماز جمعه تهران گفت: صیانت از خانواده به یک نهضت ملی فراگیر نیاز دارد.

جوان آنلاین: خطبه‌های نماز جمعه این هفته پایتخت به امامت حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری، در دانشگاه تهران و با حضور نمازگزاران، آغاز شد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری، خطیب نمازجمعه تهران، در خطبه‌های نمازجمعه این هفته پایتخت با تأکید بر ضرورت صیانت از خانواده و ترویج زیست عفیفانه، گفت: امروز جامعه ما برای حفاظت از خانواده و تقویت بنیان آن به یک نهضت ملی فراگیر نیاز دارد و مراقبت از سلامت روابط زن و مرد در جامعه باید به‌عنوان یکی از راهبرد‌های اصلی در این مسیر مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مسئله زیست عفیفانه در مسئولیت اجتماعی، اظهار کرد: نسبت میان زیست عفیفانه و خانواده از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد. سال‌هاست، فرهنگ غربی با ترویج بی‌عفتی، بی‌حیایی و هرزگی، بنیان خانواده را هدف قرار داده است.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه جوامع غربی خود نیز با پیامد‌های تضعیف خانواده مواجه شده‌اند، افزود: چراغ خانواده در غرب رو به خاموشی گذاشته و این روند، هشداری جدی برای سیاستمداران، نخبگان و خانواده‌هاست؛ هشداری که جوامع دیگر نیز باید از آن درس بگیرند.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با اشاره به پیامد‌های این روند برای جوامع خانواده‌محور تصریح کرد: تضعیف بنیان خانواده می‌تواند جوامع برخوردار از ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی را نیز با آسیب‌های جدی مواجه کند؛ ازاین‌رو، باید پیش از گسترش این آسیب‌ها، برای صیانت از خانواده چاره‌اندیشی کرد.

وی با بیان اینکه جامعه ایران نیز از آثار این تحولات جهانی مصون نمانده است، گفت: وضعیت تشکیل خانواده، طلاق و فرزندآوری، نشانه‌هایی قابل‌توجه و هشداردهنده دارد و این مسائل برای ملت ایران که به عفت، حیا، پاکدامنی، خانواده‌داری و خانواده‌دوستی شناخته می‌شود، اهمیت ویژه‌ای دارد.

خطیب نمازجمعه تهران ادامه داد: ملت ایران به برکت انقلاب اسلامی، پرچم ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی را در سطح جهان برافراشته و زمینه توجه بسیاری از ملت‌ها به این ارزش‌ها را فراهم کرده است. ازاین‌رو، چشم امید بسیاری از مردم جهان به ایران است تا در پاسداری از این ارزش‌ها پیشگام باشد.

حجت‌الاسلام حاج علی‌اکبری با تأکید بر ضرورت شکل‌گیری حرکتی فراگیر برای حمایت از خانواده خاطرنشان کرد: امروز به یک نهضت ملی فراگیر برای صیانت از خانواده نیاز داریم؛ نهضتی که حفاظت از بنیان خانواده، تقویت روابط سالم اجتماعی و فراهم‌کردن زمینه رشد و تعالی خانواده را در اولویت قرار دهد.

وی مراقبت از سلامت روابط زن و مرد در جامعه را یکی از راهبرد‌های اصلی این مسیر دانست و گفت: عفت و حیا از مؤلفه‌های اساسی زیست عفیفانه‌اند و باید برای حفاظت از خانواده، بالندگی آن و تقویت بنیان‌های خانوادگی، مورد توجه جدی قرار گیرند.

خطیب نمازجمعه تهران تأکید کرد: زیست عفیفانه نباید صرفاً به‌عنوان یک موضوع فردی دیده شود، بلکه این مسئله با سلامت روابط اجتماعی، استحکام خانواده و آینده جامعه پیوندی عمیق دارد و لازم است در برنامه‌ریزی‌های فرهنگی و اجتماعی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

برچسب ها: حجت الاسلام حاج علی اکبری ، نماز جمعه ، خانواده
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