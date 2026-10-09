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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۴
اقتصاد » اخبار کلی

فرانسه مالیات بر سود استیبل‌کوین‌ها را تصویب کرد

3 کمیته مالی مجلس ملی فرانسه اصلاحیه‌ای را برای گسترش مالیات بر دارایی‌های رمزارزی تصویب کرد که بر اساس آن، سود حاصل از تبدیل رمزارز‌ها به استیبل‌کوین‌های وابسته به ارز‌های رسمی مشمول مالیات می‌شود.

جوان آنلاین: کمیته مالی مجلس ملی فرانسه در پنجشنبه هشتم اکتبر، در چارچوب بررسی لایحه بودجه ۲۰۲۷، اصلاحیه‌های مرتبط با رمزارز‌ها را بررسی کرد. بررسی این لایحه از هفتم اکتبر آغاز شده بود و تاکنون از مجموع ۱۰ اصلاحیه ارائه شده، سه اصلاحیه تصویب و یک اصلاحیه رد شده است.

به گزارش ایسنا، از جمله اصلاحیه‌های تصویب شده، پیشنهادی برای وضع مالیات بر سود حاصل از تبدیل دارایی‌های رمزارزی به استیبل‌کوین‌های وابسته به ارز‌های رسمی وجود دارد. بر اساس این پیشنهاد، مالیات هنگام تبدیل دارایی به استیبل‌کوین اعمال می‌شود، حتی اگر دارایی‌ها به یورو یا دلار نقد نشوند.

قانون‌گذاران همچنین پیشنهادی را برای وضع مالیات خروج بر دارایی‌های رمزارزی تصویب کردند. بر اساس این طرح، سود تحقق‌نیافته دارایی‌های رمزارزی افرادی که محل اقامت مالیاتی خود را از فرانسه به کشور دیگری منتقل می‌کنند، مشمول مالیات خواهد شد.

این مالیات شامل افرادی می‌شود که دست‌کم در ۶ سال از ۱۰ سال گذشته، مقیم مالیاتی فرانسه بوده‌اند و مجموع دارایی‌های رمزارزی آنان بیش از ۸۰۰ هزار یورو است. این مالیات با هرگونه عوارضی که هنگام برداشت دارایی از صرافی یا کیف پول اعمال می‌شود، متفاوت است.

اصلاحیه‌های تصویب‌شده، دامنه امکان کسر زیان برای سرمایه‌گذاران را نیز گسترش می‌دهند. بر اساس این پیشنهاد، زیان معاملات رمزارزی که در سال مربوطه قابل کسر نباشد، می‌تواند طی ۱۰ سال آینده با سود حاصل از همان نوع دارایی جبران شود.

این تغییر، نظام فعلی را تکمیل می‌کند که در آن سود و زیان فقط در همان سال با یکدیگر محاسبه می‌شوند. هدف از این اصلاحیه، کاهش بار مالیاتی سرمایه‌گذارانی است که در یک سال زیان می‌کنند، اما در سال‌های بعد دوباره سود کسب می‌کنند.

بر اساس گزارش بلومینگ‌بیت، در مقابل پیشنهاد جداگانه‌ای برای گنجاندن دارایی‌های رمزارزی در پایه مالیات بر ثروت خالص اشخاص در فرانسه رد شد. بررسی سایر پیشنهادها، از جمله سخت‌گیرانه‌تر شدن الزامات گزارش‌دهی برای کیف پول‌های خودنگهدار و تشدید مجازات‌ها برای پلتفرم‌ها، همچنان ادامه دارد.

به‌روزرسانی قیمت رمزارز‌ها در روز جمعه 

این رده حاوی تغییرات قیمتی ۱۰ ارز دیجیتالی بزرگ از نظر ارزش بازار است.

۱-بیت‌کوین

قیمت: ۸۲ هزار و ۳۸۳ دلار و ۶۵ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۵۸ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۱۷ درصد کاهش

۲- اتریوم

قیمت: ۲۴۹۴ دلار و ۶۷ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۹۰ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۴۴ درصد کاهش

۳- تتر

قیمت: ۰.۹۹۹۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۲ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۵ درصد کاهش

۴- بایننس کوین

قیمت: ۷۴۲ دلار و ۳۶ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۳.۴۶ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۴.۵۱ درصد کاهش

۵- ریپل

قیمت: یک دلار و ۳۹ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۴۳ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۸.۲۸ درصد کاهش

۶- یواس‌دی‌کوین

قیمت: ۰.۹۹۹۸ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۰۱ درصد افزایش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۰۱ درصد کاهش

۷- سولانا

قیمت: ۱۱۰ دلار و ۳۸ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۴.۲۱ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۹.۱۹ درصد کاهش

۸- ترون

قیمت: ۰.۳۳۲۱ دلار

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۸۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۰.۵۸ درصد کاهش

۹- هایپرلیکویید

قیمت: ۸۵ دلار و ۵۲ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۰۵ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۵.۶۲ درصد کاهش

۱۰- زی‌کش

قیمت: ۱۲۱۸ دلار و ۵۰ سنت

تغییرات ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۸۴ درصد کاهش

تغییرات یک هفته اخیر: ۱۱.۹۷ درصد کاهش

برچسب ها: فرانسه ، رمز ارز ، بیت کوین
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