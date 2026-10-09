کد خبر: 1383500
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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۲۳
بين‌الملل » اخبار كلی

پرواز‌های پاکستان به عربستان تعلیق شد

3 سازمان هواپیمایی کشوری پاکستان (پی آی‌ای) اعلام کرد که تمامی پرواز‌های خود را به مقصد ریاض پایتخت عربستان سعودی به حالت تعلیق درآورده است.

جوان آنلاین: سازمان پی آی‌ای پاکستان امروز در بیانیه‌ای گفت که به دلیل تحولات جاری در خاورمیانه پرواز‌های شرکت هواپیمایی کشوری پاکستان به ریاض به حالت تعلیق درمی آید. 

به گزارش ایرنا، پاکستان اعلام کرد که در حال بررسی اوضاع است و این تعلیق به صورت موقت اعمال می‌شود.

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا نیز در واکنش به آخرین تحولات خاورمیانه اعلام کرد که همه پرواز‌ها به ریاض تا ۱۶ اکتبر لغو شده است.

گروه لوفت هانزا همچنین مالک چندین شرکت هواپیمایی دیگر از جمله سوئیس، اتریش ایرلاینز و خطوط هوایی بروکسل است.

روز گذشته موسسه تحلیل داده‌های «سیریوم» از لغو حدود ۳۰۰ پرواز ورودی و خروجی برنامه‌ریزی‌شده در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض عربستان خبر داد.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از موسسه تحلیل داده‌های سیریوم با اعلام این خبر افزود که این اقدام به دنبال حمله یمنی‌ها به فرودگاه ملک خالد ریاض صورت گرفته است.

این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها در مورد ایمنی در حریم هوایی عربستان به علت تجاوز این کشور به یمن افزایش یافته است.

بی‌بی‌سی به نقل از مقام‌های سعودی مدعی شد که در حمله‌ای به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد، یک نفر کشته و هشت نفر دیگر زخمی شدند.

یحیی سری، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن پیش از این اعلام کرده بود که با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد‌ها فرودگاه‌های عربستان سعودی هدف قرار گرفته است.

وی بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی شهر‌های مقدس مکه و مدینه هشدار داد.

برچسب ها: پاکستان ، لغو پروازها ، عربستان
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