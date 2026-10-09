رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به‌مناسبت هفته انتظامی تأکید کرد: تأمین امنیت مردم، رسالتی خطیر، دشوار و ارزشمند است که با تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت‌های نیرو‌های شجاع، جان‌برکف و مخلص فرماندهی انتظامی، تحقق یافته است.

جوان آنلاین: سردار سرتیپ بسیجی «بهمن کارگر» رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پی پیام تفقدآمیز رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) به‌مناسبت هفته انتظامی، خطاب به فرمانده کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران پیامی صادر کرد.

به گزارش دفاع پرس، متن این پیام به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند سردار سرتیپ پاسدار احمدرضا رادان

فرمانده محترم کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران

با درود و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) و اهداء سلام

با احترام؛ تأمین امنیت و آرامش مردم عزیز در جای جای میهن اسلامی، رسالتی خطیر، دشوار و ارزشمند است که قطعاً با همت و تلاش شبانه‌روزی و مجاهدت‌های فرمانده‌ای خستگی‌ناپذیر و نیرو‌های شجاع، جان بر کف و مخلص فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تحقق یافته است.

بسی مایه مباهات و خشنودی است که رهبر معظم و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی)، در پیام سراسر مهر، عزت، عظمت و حکمت‌آمیزشان، زحمات و مجاهدت‌های جنابعالی و همسنگران‌تان در مجموعه فراجا را در مسیر صیانت از امنیت و خدمت به مردم، شایسته قدردانی دانستند.

اینجانب به تأسی از فرمانده معظم کل قوا (حفظه الله)، مراتب سپاس و قدردانی مجدد و صمیمانه خود را از ایثارگری، مجاهدت فی سبیل الله و خدمات ارزنده شما فرمانده شجاع، خستگی‌ناپذیر و باهوش و آحاد خدمتگزاران عرصه نظم و امنیت در فراجا ابراز می‌دارم.

سلامتی و توفیق روزافزون‌تان را در ادامه مسیر خدمت به مردم و پاسداری از امنیت و آرامش ایران اسلامی از درگاه خداوند متعال مسئلت می‌نمایم.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی دکتر بهمن کارگر