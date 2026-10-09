تاکید پوتین بر لزوم ایجاد جهان چند قطبی و ساختار مالی با ثبات

جوان آنلاین: به نقل از اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز جمعه در نشست سران کشور‌های مستقل مشترک المنافع اعلام کرد که ازبکستان از سال آینده ریاست این اتحادیه را بر عهده خواهد گرفت.

به گزارش مهر، وی افزود: آیا می‌توانیم با سرعت بیشتری پیش برویم؟ شاید بتوانیم. برای تحقق این هدف چه کاری باید انجام دهیم؟ باید موانع را برطرف کنیم.

پوتین همچنین گفت: درباره اهمیت تلاش‌های کشور‌های مستقل مشترک المنافع برای حفاظت از تاریخ مشترک و جلوگیری از تحریف آن رایزنی کردم.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: برخورداری از یک ساختار مالی باثبات که از تأثیرات خارجی به دور باشد، به ما امکان می‌دهد بسیاری از چالش‌های امروز را به طور مؤثر مدیریت کنیم. تمام تسویه حساب‌های دوجانبه با ارز‌های ملی انجام می‌شود و سهم این ارز‌ها در مبادلات تجاری میان کشور‌های ما از ۹۰ درصد فراتر رفته است. این امر به ما اجازه می‌دهد، صرف نظر از هرگونه تأثیر خارجی یا شرایط بازار، همکاری‌های اقتصادی خود را تعمیق کنیم.

وی گفت: تمام کشور‌های مستقل مشترک المنافع از ایجاد جهان عادلانه و چند قطبی حمایت می‌کنند.