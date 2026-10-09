عربستان سعودی حمله به فرودگاه ریاض را تأیید کرد

جوان آنلاین: سازمان هواپیمایی کشوری عربستان سعودی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، روز پنج‌شنبه هدف دو حمله قرار گرفت.

این سازمان با اذعان به کشته شدن سه تبعه سعودی، از فعالیت و بازگشت جریان هوانوردی به حالت عادی در این فرودگاه خبر داد.

در همین حال، خطوط هوایی عربستان سعودی با انتشار پیامی اعلام کرد: «این حادثه منجر به آسیب دیدن یکی از هواپیما‌های ما در زمین فرودگاه شد، بدون اینکه سرنشینی در آن حضور داشته باشد».

پیش از این یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض با دو موشک کروز هدف قرار گرفته است.

بدنبال هدف قرار گرفتن فرودگاه عربستان سعودی، شرکت هواپیمایی لوفت هانزا پرواز‌های خود را به این کشور به حالت تعلیق درآورد.

در همین راستا رویترز گزارش داد: این شرکت هواپیمایی آلمانی در واکنش به آخرین تحولات خاورمیانه اعلام کرد که همه پرواز‌ها به ریاض تا ۱۶ اکتبر لغو شده است.