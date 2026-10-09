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تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۴۲
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پیام سردار بهمن کارگر در تجلیل از انیمیشن نگهبانان خورشید

جسارت در مسیر حق الگویی برای فعالیت‌های هنری

نگهبانان خورشید سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، طی پیامی از نگاه مسئولانه مهدی جعفری جوزانی، تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی نگهبانان خورشید تشکر کرد.

جوان آنلاین: سرتیپ بسیجی بهمن کارگر، رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، طی پیامی از نگاه مسئولانه مهدی جعفری جوزانی، تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی نگهبانان خورشید تشکر کرد. متن کامل پیام ایشان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ»

در مسیر پاسداشت نام و جایگاه ایثارگران و شهدای عزیز، همواره با چهره‌هایی روبه‌رو بوده‌ایم که با تخصص خود، میراث شهدا را بازشناسی می‌کنند؛ اما گاه، سخنانی شنیده می‌شود که فراتر از تخصص، با"تعهد"، "ایمان" و "شجاعت" گره خورده است.

پیرو اظهارات متعهدانه جناب آقای مهدی جعفری جوزانی در جریان جشنواره فیلم کودک و نوجوان، که در آن با نگاهی مسئولانه، به تبیین جایگاه و تعهدات اجتماعی در قبال فرزندان شهدا پرداختند، این بنیاد بر حقانیت و اهمیت این موضع‌گیری تأکید می‌ورزد.

ما در بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت، این نوع رویکردِ "جسارت در مسیر حق" را الگویی برای فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای و اجتماعی می‌دانیم. صداقت در بیان و صراحت در مطرح کردنِ مواضع انقلابی، دقیقاً همان چیزی است که برای حفظ شکوه این مسیر به آن نیاز داریم.

از جناب آقای جعفری جوزانی به جهت این نگاهِ وظیفه‌شناسانه ارزشمندشان در فضای هنری و رسانه‌ای، قدردانی نموده و امیدواریم این مسیرِ آگاهانه، راهگشای مسیر‌های بزرگتری در جهت تبیین جایگاه مقدس خانواده‌های شهدا باشد.

رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت

سرتیپ بسیجی بهمن کارگر

برچسب ها: نگهبانان خورشید ، انیمیشن ، سردار کارگر
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