کد خبر: 1383489
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۷
اقتصاد » اخبار کلی

مدنی‌زاده: خبر‌های خوب اقتصادی در راه است

مدنی‌زاده: خبر‌های خوب اقتصادی در راه است وزیر اقتصاد از اجرای برنامه‌های اعلام‌نشده برای بهبود شرایط اقتصادی خبر داد.

جوان آنلاین: سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با شرایط اقتصادی و فشار‌های ناشی از تحریم‌ها اظهار کرد: موضوع موردنظر ان‌شاءالله در دستور کار دولت قرار دارد؛ اجازه بدهید نهایی شود، سپس توضیحات کامل را ارائه خواهم کرد. کمی صبر کنید.

به گزارش تسنیم، وی در پاسخ به پرسشی درباره محاصره اقتصادی و فشار‌های اقتصادی آمریکا افزود: من پیش از این هم گفته‌ام که از این صحبت‌ها زیاد مطرح می‌کنند؛ یک‌بار می‌گویند اقتصاد ایران را نابود می‌کنیم و یک‌بار می‌گویند توان نظامی ایران را از بین می‌بریم، اما تاکنون بار‌ها این حرف‌ها را زده‌اند و نتیجه‌ای نگرفته‌اند.

مدنی‌زاده گفت: اقتصاد کشور به لطف خدا همچنان سرپا است و ما برنامه‌های مفصلی در حوزه‌های مختلف طراحی کرده‌ایم که بخشی از آنها در حال اجراست.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه همه اقدامات و برنامه‌ها قابل اعلام عمومی نیست، تصریح کرد: همان‌طور که در حوزه نظامی نمی‌توان استراتژی‌ها و اقدامات را به‌صورت علنی بیان کرد، در حوزه اقتصادی نیز برخی مسائل را اعلام نمی‌کنیم، اما پشت صحنه در حال انجام اقدامات و برنامه‌های مختلف هستیم.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم اظهار کرد: می‌دانم تورم و گرانی مردم را بسیار اذیت کرده و کاهش قدرت خرید، فشار زیادی به مردم وارد کرده است، اما اقداماتی در حال انجام است که ان‌شاءالله آثار خود را نشان خواهد داد.

مدنی‌زاده خاطرنشان کرد: اگر این مصوبه دولت را نهایی کنیم، پر از خبر‌های خوب خواهد بود.

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، شرایط اقتصادی ، تحریم
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