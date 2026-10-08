روبیو: امیدوارم خطر تشدید درگیری، روسیه و اوکراین را به پای میز مذاکره بیاورد

مارکو روبیو، وزیر خارجه و مشاور امنیت ملی ایالات متحده، درحالیکه همچنان حمله به زیرساخت‌ها از جانب روسیه و اوکراین ادامه دارد، ابراز امیدواری کرد که نگرانی از خطر تشدید درگیری آنها را پای میز مذاکره بیاورد.

جوان آنلاین: به نقل از سی‌جی‌تی‌ان، روبیو امروز پنجشنبه در جریان سفر به پرتغال، وضعیت جنگ روسیه و اوکراین را بسیار خطرناک توصیف کرد و گفت که به نظر وضعیت به بن بست رسیده است.

به گزارش ایرنا، وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری با همتای پرتغالی خود بیان کرد: امیدوارم خطر تشدید درگیری، طرفین را به پای میز مذاکره بیاورد. ما مشتاقیم شاهد دستیابی به راه‌حلی عادلانه و پایدار برای پایان دادن به جنگ از طریق مذاکره باشیم.

اظهار نظر وی درحالی است که همچنان حملات دو طرف به زیرساخت‌های یکدیگر ادامه دارد و روسیه به تدریج در حال پیشروی در خاک اوکراین است. وزارت دفاع روسیه امروز از تصرف منطقه آنوپولیه در خارکف خبر داد.

پیش از این یک مرکز بزرگ داده در منطقه ریازان روسیه که متعلق به «یاندکس»، شرکت پیشرو این کشور در حوزه هوش مصنوعی و فناوری است، مورد حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت که نخستین حمله بزرگ به زیرساخت‌های داده روسیه به شمار می‌رود.

حملات متقابل پهپادی روسیه و اوکراین در سال جاری به‌تدریج ابعاد اقتصادی پیدا کرده و اهداف گوناگونی از جمله تاسیسات انرژی و پالایشگاه‌ها، بنادر، کشتی‌های حامل نفت و غلات و مراکز داده را هدف قرار داده است.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در هفته‌های اخیر تلاش کرده است تا مذاکرات برای پایان دادن به این مناقشه چهارساله را احیا کند و قرار است مذاکره‌کنندگان اوکراینی روز‌های جمعه و شنبه برای گفت‌و‌گو در این زمینه به آمریکا سفر کنند.

روبیو گفت: این تشدید تنش ممکن است در نهایت به کارزاری برای خرابکاری در کشور‌های همسایه که عضو ناتو هستند، بدل شود. عوامل دیگری نیز وجود دارند که می‌توانند به‌سرعت جنگ میان دو کشور را به یک مناقشه منطقه‌ای بسیار وسیع‌تر و خطرناک‌تر تبدیل کنند.