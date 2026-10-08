پاکستان ادعای مشارکت در حمله به یمن را تکذیب کرد

جوان آنلاین: به نقل از المیادین، وزارت اطلاع‌رسانی پاکستان ادعای منتشر شده درباره مشارکت جنگنده‌های این کشور برای حمله به اهدافی در یمن را تکذیب کرد.

به گزارش مهر، روزنامه نیویورک تایمز پیش از این، به نقل از یک مقام ارشد نظامی پاکستان اعلام کرده بود پاکستان به طور محرمانه به جنگی که عربستان سعودی علیه جنبش انصارالله در یمن رهبری می‌کند، پیوسته است.

این مقام ارشد پاکستانی مدعی شده بود که جنگنده‌های این کشور در چارچوب مشارکت نظامی در کنار عربستان، حملات هوایی به مواضع نیرو‌های مسلح یمن انجام داده‌اند.

پیشتر نیز وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده بود که کشورش هیچ نیرویی را در چارچوب «توافق مکه» برای حمله به کشور‌های دیگر اعزام نمی‌کند چرا که این توافق ماهیت دفاعی دارد.