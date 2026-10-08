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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۴
سیاست » اخبار کلی

پزشکیان: ما را نمی‌توانند به این سادگی محاصره کنند

2 مسعود پزشکیان پیش از سفر به ترکمنستان گفت: این سفر فرصت بسیار خوبی است که بتوانیم روابط‌مان را با همسایگان عمیق‌تر و بیشتر کنیم.

جوان آنلاین: مسعود پزشکیان، رئیس جمهور بعد از ظهر امروز پیش از سفر به ترکمنستان با بیان اینکه «این سفر به دعوت رئیس‌جمهور محترم ترکمنستان انجام می‌شود و دو محور اساسی دارد گفت: محور نخست، حضور به عنوان میهمان در اجلاس سران کشور‌های مستقل مشترک‌المنافع است و محور دوم، گفت‌و‌گو با سران کشور‌های حاشیه خزر درباره خطرات جدی پیش‌روی این دریاست.

رئیس جمهور همچنین خاطر نشان کرد: دریای خزر سرمایه نسل‌های آینده است و آسیب به آن، بحران‌های بزرگی برای تمام کشور‌های همسایه رقم خواهد زد.

پزشکیان همچنی گفت: کاهش ورودی آب، خطر خشکسالی، آلودگی‌های نفتی و صید بی‌رویه، اکوسیستم منطقه را تهدید می‌کند و در این سفر درباره مهار این چالش‌ها تبادل نظر خواهیم کرد.

رئیس جمهور با بیان این که «قبل از ما، وزرای مربوطه آنجا هستند و در رابطه با کمیسیون دارند گفت‌و‌گو می‌کنند» گفت: این فرصت بسیار خوبی است که ما بتوانیم با همسایگانمان روابطمان را عمیق‌تر کنیم و ارتباطاتمان را بیشتر کنیم.

وی با بیان اینکه «ما را نمی‌توانند به این سادگی محاصره کنند» افزود:، زیرا ما با ۱۵ کشور در منطقه همسایه‌ایم و از هر کدام از این مسیر‌ها می‌توانیم بسیاری از تبادلات اقتصادی، تجاری، سیاسی و امنیتی خود را داشته باشیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه «این فرصت‌ها که پیش می‌آیند، می‌توانند در نوع تعامل، مقررات و دادوستد‌های ما نیز بسیار مفید باشند» افزود: امیدوارم بتوانیم به آن اهدافی که در ذهن داریم و در گفت‌و‌گو‌ها پیگیری خواهیم کرد، دست پیدا کنیم.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، ترکمنستان ، کشورهای حاشیه دریای خزر
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