کد خبر: 1383485
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۲
بين‌الملل » اخبار كلی

لندن حلقه تحریم‌های نفتی و مالی علیه روسیه را تنگ‌تر کرد

لندن حلقه تحریم‌های نفتی و مالی علیه روسیه را تنگ‌تر کرد دولت انگلیس در ادامه فشار‌های اقتصادی علیه روسیه به بهانه جنگ اوکراین، تحریم‌های تازه‌ای علیه شرکت‌های نفتی، نفتکش‌ها، شبکه‌های مالی و تأمین‌کنندگان تجهیزات نظامی مسکو وضع کرد.

جوان آنلاین: وزارت امور خارجه انگلیس روز پنجشنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای از اعمال ۳۸ مورد تحریمی جدید علیه روسیه خبر داد و اعلام کرد که این اقدامات با هدف محدود کردن درآمد‌های نفتی مسکو، مختل کردن زنجیره تأمین تجهیزات نظامی و مسدود کردن مسیر‌های دور زدن تحریم‌های مالی صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، دو شرکت نفتی «زاروبژ نفت» (Zarubezhneft) و «آی‌ان‌کی کپیتال» (INK Capital) به فهرست تحریم‌های انگلیس اضافه شده‌اند.

وزارت امور خارجه انگلیس مدعی شد که با اعمال محدودیت‌های جدید، اکنون بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید نفت روسیه تحت پوشش تحریم‌های لندن قرار گرفته است.

دولت انگلیس همچنین ۱۲ نفتکش دیگر را که مدعی است بخشی از ناوگان موسوم به «ناوگان سایه» روسیه هستند، تحریم کرد. به این ترتیب، شمار شناور‌های مشمول تحریم‌های لندن از ۶۰۰ فروند فراتر رفته است.

مقام‌های انگلیسی ادعا می‌کنند که این نفتکش‌ها با استفاده از شیوه‌هایی مانند پنهان کردن مسیر حرکت و فعالیت در شبکه‌های پیچیده حمل‌ونقل دریایی، به صادرات نفت روسیه و دور زدن محدودیت‌های غرب کمک می‌کنند.

بخش دیگری از تحریم‌های جدید، شبکه‌های مالی و مبادلات رمزارزی را هدف قرار داده است. بر اساس اعلام وزارت امور خارجه انگلیس، سه صرافی رمزارز و دو سامانه پرداخت مالی به فهرست تحریم‌ها اضافه شده‌اند که سه مورد از آنها با قرقیزستان ارتباط دارند.

لندن مدعی است که برخی از این نهاد‌ها با شبکه مالی موسوم به «ای۷» (A۷) همکاری داشته‌اند که به گفته مقام‌های انگلیسی، با حمایت کرملین برای دور زدن تحریم‌های بانکی غرب فعالیت می‌کند.

بسته تحریمی جدید همچنین ۱۷ شخص و نهاد مرتبط با تأمین کالا‌های دارای اولویت بالا برای صنایع نظامی روسیه را دربرمی‌گیرد.

طبق ادعای دولت انگلیس، این اشخاص و شرکت‌ها در تأمین ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات الکترونیکی و مواد مورد نیاز برای تولید موشک‌های بالستیک و پهپاد‌های نظامی روسیه نقش داشته‌اند.

وزارت امور خارجه انگلیس اعلام کرد که یکی از افراد تحریم‌شده تبعه یک کشور اروپایی است که به دلیل ارتباط با شرکتی در کشور ثالث و صادرات ماشین‌آلات صنعتی به روسیه هدف محدودیت قرار گرفته است.

انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ یکی از کشور‌های پیشرو غربی در اعمال تحریم‌های اقتصادی و مالی علیه مسکو بوده و در هماهنگی با اتحادیه اروپا و دیگر متحدان غربی، محدودیت‌های گسترده‌ای علیه بخش‌های انرژی، بانکداری، حمل‌ونقل و صنایع دفاعی روسیه اعمال کرده است.

مسکو بار‌ها تحریم‌های غرب را غیرقانونی خوانده و تأکید کرده است که این اقدامات نمی‌تواند روسیه را به تغییر سیاست‌های خود وادار کند.

دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین پیش‌تر در واکنش به تشدید تحریم‌های اروپایی هشدار داده بود که هرچه محدودیت‌ها علیه روسیه شدیدتر شود، پیامد‌های اقتصادی آن برای خود کشور‌های اروپایی سنگین‌تر خواهد بود.

وی با توصیف تحریم‌ها به‌عنوان «شمشیری دولبه» تأکید کرده بود که روسیه توانایی مقاومت در برابر فشار‌های اقتصادی غرب را افزایش داده و ادامه این سیاست‌ها در نهایت به زیان اقتصاد کشور‌های تحریم‌کننده تمام خواهد شد.

برچسب ها: انگلیس ، تحریم نفتی ، جنگ روسیه
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

بدون شرح

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

جلسه سران قوا برگزار شد

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

غارنشینی پس از قتل مادر

دو سرمقاله در یک ستون!

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

‌نقشه‌یابی با گوگل ارت وطنی

چه خبر است در مدارس انگلیس، فرانسه و ایران؟!

از دست بعضی‌ها...

از مشکلات تیم ملی هاکی دختران تا پرونده خون‌های آلوده

بازگشت سایه اتم

تنگه هرمز جز با تحقق شروط ایران باز نمی‌شود

‌رتبه‌های برتر کنکور نابرابری آموزشی را فریاد زد! 

‌ انصارالله: تعز تقریباً آزاد شده است 

پیام تسلیت سرلشکر صفوی به عراقچی

به نام شهدا جفا نکنید!

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار