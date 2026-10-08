روسیه: آماده تسهیل مصالحه در تنگه هرمز هستیم

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه با اشاره به مناسبات «مبتنی بر اعتماد» مسکو با همه کشور‌های ساحلی خلیج‌فارس اعلام کرد که روسیه آماده تسهیل دستیابی به راه‌حل‌ها برای مصالحه در موضوع تنگه هرمز است.

جوان آنلاین: از خبرگزاری تاس، ماریا زاخارووا روز پنجشنبه در نشستی خبری افزود: برداشتن گام‌های فوری برای عادی‌سازی اوضاع در خاورمیانه و احیای کامل کشتیرانی در تنگه هرمز از اهمیت زیادی برخوردار است.

به گزارش ایرنا، وی خاطرنشان کرد: فدراسیون روسیه همچنان آماده است تا دستیابی به راه‌حل‌های مبتنی بر مصالحه را بر اساس حقوق بین‌الملل و با رعایت کامل حقوق و منافع مشروع همه طرف‌های ذی‌نفع تسهیل کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تأکید کرد: روسیه از همان آغازِ تهاجم مسلحانه و بی‌دلیل آمریکا و (رژیم) اسرائیل علیه ایران، نسبت به پیامد‌های وخیم این اقدامات برای امنیت غذایی آسیب‌پذیرترین ملت‌های جهان هشدار داده بود؛ ما این هشدار‌ها را با آمار و حقایق مستند ارائه کردیم.

وی ادامه داد: روسیه منافع جدی در برقراری کشتیرانی آزاد، بی‌وقفه و ایمن در مسیر‌های دریایی بین‌المللی دارد؛ در عین حال، ما بررسی وضعیت کنونی - یا بحران امنیتی منطقه به طور کلی - را بدون در نظر گرفتن تنش‌های ناشی از اقدامات آمریکا که عملاً منجر به محاصره دریایی ایران شده است، مناسب نمی‌دانیم.

زاخارووا تصریح کرد: بازگشت به شرایط عادی بدون پرداختن به ریشه‌های بحران کنونی بعید به نظر می‌رسد.

این دیپلمات روس در ادامه یادآور شد: تنگه هرمز شریان حیاتی حمل‌ونقل برای عرضه کود‌های شیمیایی به بازار جهانی است، همچنانکه بر اساس برآورد‌های کارشناسی، سالانه حدود ۳۰ درصد از کل کود‌های شیمیایی و سهم قابل‌توجهی از مواد اولیه مورد نیاز برای تولید آنها از این مسیر عبور می‌کند.

وی ادامه داد: علاوه بر این، به دلیل اختلالات لجستیکی، ظرفیت‌های موجود برای تولید و صادرات کود‌های شیمیایی از منطقه خلیج‌فارس حدود ۴۰ درصد کاهش یافته و بازار جهانی از دسترسی به حدود ۲.۷ میلیون تن محصول و کالای حیاتی برای بخش کشاورزی محروم شده است.

زاخارووا گفت: ابعاد کمبود کود در بازار‌های جهانی و افزایش قیمت آن سبب شده است که سازمان تجارت جهانی، پیش‌بینی خود از رشد تجارت جهانی برای سال ۲۰۲۶ را از رقم قبلی برآورد شده ۴.۶ درصد به ۱.۹ درصد کاهش دهد.

وی خاطرنشان کرد: دلیل اصلی این وضعیت، بی‌ثباتی بازار‌های کالا از جمله بخش کود‌های شیمیایی کشاورزی است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه گفت: بنا بر اعلام سازمان تجارت جهانی، بحران خاورمیانه امنیت غذایی جهان را تهدید می‌کند، زیرا کمبود کود می‌تواند منجر به کاهش بازده محصولات کشاورزی شود.

وی افزود: اگر مسیر تنگه هرمز به‌زودی و به‌طور کامل باز نشود، قیمت غلات که در ماه سپتامبر ۲۰۲۶ (شهریور- مهر ۱۴۰۵) به اوج خود در سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۲۳ نزدیک شده بود، همچنان به روند صعودی خود ادامه خواهد داد.

به گزارش ایرنا، آمریکا که دهه‌هاست ایران را تحریم کرده است، در پی شکست در جنگ نظامی مشترک با اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و مقاومت نیرو‌های مسلح ایران و ایرانیان، در صدد است، از طریق جنگ اقتصادی و گسترش دامنه تحریم‌ها، رویای تسلیم شدن تهران را به زعم خود محقق کند!

از این رو، اسکات بسنت وزیر خزانه داری و جنگ اقتصادی آمریکا ۲۴ اوت برابر با دوم شهریور ماه ۱۴۰۵ در نشستی خبری در کاخ سفید ادعا کرد: امروز به دستور رئیس‌جمهور ترامپ، ما عملیات طرد اقتصادی را علیه ایران آغاز کردیم. این یک کارزار بی‌سابقه است که ایران و کسانی را که آن را توانمند و حمایت می‌کنند، هدف قرار می‌دهد.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا ۱۹ اوت برابر با ۲۸ مردادماه در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد: به شدت به دلیل پیامد‌های تجاوز علیه ایران تحت فشار افکار عمومی مردم آمریکا و کنگره در آستانه انتخابات میاندوره‌ای قرار دارد، مدعی شد: بنابراین، امروز خردکننده‌ترین عملیات اقتصادی که تاکنون علیه هر کشوری انجام شده است را اعلام می‌کنم! این یک جنگ اقتصادی و انزوای اقتصادی در مقیاسی بی‌سابقه خواهد بود.

سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران نیز ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ با انتشار دو تصویر درباره عبور بدهی ملی آمریکا از مرز ۴۰ تریلیون دلار، «روز دی اقتصادی» ادعایی ترامپ علیه ایران را تلاشی برای انحراف افکار عمومی از بحران اقتصادی و بدهی فزاینده آمریکا دانست و تاکید کرد تداوم سیاست‌های شکست‌خورده واشنگتن، جز شکست بیشتر و افزایش خصومت ایرانیان نتیجه‌ای نخواهد داشت.

ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهور روسیه نیز در تماس تلفنی روز چهارشنبه ۱۵مهر ۱۴۰۵ با مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های برخی کشور‌ها برای میانجیگری و کمک به کاهش تنش‌ها، گفت روسیه از این تلاش‌های دیپلماتیک حمایت می‌کند و دوستان ایرانی می‌توانند اطمینان داشته باشند که مسکو نیز آمادگی دارد در این زمینه نقش‌آفرینی و مساعدت کند.

پوتین با اشاره به ایستادگی تاریخی و حماسی ملت ایران در برابر تهاجمات دشمنان، اظهار داشت که شجاعت ایران مورد توجه و تحسین بسیاری در جهان قرار گرفته است.