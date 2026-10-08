یحیی سریع با هشدار به کارکنان تأسیسات نفتی عربستان و شرکت‌های هواپیمایی، این مراکز را اهداف نظامی یمن دانست؛ همزمان حملات هوایی عربستان به چندین منطقه یمن ادامه یافت.

جوان آنلاین: سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن به کارکنان تاسیسات نفتی عربستان و شرکت‌های هواپیمایی در خصوص حملات احتمالی یمن هشدار داد.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن امروز پنجشنبه در سومین بیانیه خود به تمامی کارشناسان، مهندسان و کارگران شاغل در تمامی تأسیسات نفتی عربستان هشدار داد تا برای حفظ جان خود، از حضور در مراکزی که جزو اهداف نظامی یمن به شمار می‌روند، چه مراکزی که پیش از این هدف قرار گرفته‌اند و چه سایر اهداف، خودداری کنند.

به گزارش شبکه خبری المسیره، سرتیپ یحیی سریع همچنین بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، مسافران و کارکنان فرودگاه‌ها و مسیر‌های هوایی که پیش‌تر اعلام شده بود، هشدار داد.

پیشتر المسیره از حمله هوایی جنگنده‌های عربستان به فرودگاه بین‌المللی حدیده در غرب یمن خبر داده بود.

طبق اعلام خبرنگار شبکه خبری المیادین، جنگنده‌های سعودی امروز شبکه ارتباطات در استان «ریمه» در غرب صنعاء را هدف قرار دادند.

همچنین منابع مختلف امروز از ۷ حمله هوایی عربستان به شهر «یریم» در استان اب، ۲ حمله هوایی به منطقه «بنی مطر» در استان صنعاء و یک حمله هوایی به منطقه «السیانی» در شهر «اب» خبر دادند.