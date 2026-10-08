ترافیک سنگین در کندوان و هراز

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران از ترافیک سنگین در بخش‌هایی از محور‌های کندوان و هراز خبر داد و گفت: تردد در سایر محور‌های مواصلاتی استان روان است.

علی صادقی در گفت‌و‌گو با خبرنگار اظهار کرد: در حال حاضر تردد در تمامی محور‌های مواصلاتی مازندران به صورت دوطرفه جریان دارد، اما در برخی مقاطع شاهد افزایش حجم خودرو‌ها هستیم.

وی افزود: در محور کندوان در مسیر جنوب به شمال و محدوده سیاه‌پیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران ادامه داد: در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال و محدوده سرایی چلاو تا باجان، تردد خودرو‌ها با ترافیک سنگین همراه است.

صادقی وضعیت تردد در محور سوادکوه را عادی و روان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر مشکل خاصی از نظر ترافیکی در این محور گزارش نشده است.

وی درباره شرایط جوی محور‌های استان نیز خاطرنشان کرد: در ارتفاعات محور سوادکوه مه‌گرفتگی وجود دارد و رانندگان هنگام عبور از این مناطق باید با احتیاط و سرعت مطمئنه تردد کنند.