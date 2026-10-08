قطعات حساس جنگنده اف‌-۳۵ دست چین افتاد

جوان آنلاین: بی‌توجهی یک کارمند شرکت پست بین‌المللی «یوپی‌اس» به یک ایمیل هشداردهنده، باعث شد یکی از محرمانه‌ترین و پیشرفته‌ترین فناوری‌های نظامی ایالات متحده به‌طور اشتباهی وارد خاک هنگ‌کنگ شده و به دست دولت چین بیافتد.

به گزارش ایسنا، شبکه خبری بلومبرگ گزارش داده این حادثه که جزئیات تازه آن در جریان یک جلسه محرمانه میان مقامات پنتاگون و نمایندگان کنگره آمریکا افشا شده، آبروریزی بزرگ و بی‌سابقه‌ای را برای ارتش آمریکا و شرکت اسلحه‌سازی لاکهید مارتین به بار آورده است.

ماجرا از اردیبهشت‌ماه گذشته آغاز شد؛ زمانی که دو قطعه بسیار حساس از یک فروند جنگنده رادارگریز F-۳۵ شامل کابین خلبان و درب محفظه تسلیحات، جهت تعمیر یا امحا از استرالیا به مقصد سانفرانسیسکو بارگیری شدند.

اهمیت و حساسیت فوق‌العاده این قطعات در این بود که سطح آنها با نوعی پوشش ویژه جذب‌کننده امواج رادار پوشانده شده است؛ فناوری محرمانه‌ای که به این جنگنده‌ها اجازه می‌دهد از دید رادار‌های دشمن پنهان بمانند و F-۳۵ را به گران‌ترین و پیشرفته‌ترین برنامه نظامی تاریخ جهان تبدیل کرده است.

طبق مقررات سخت‌گیرانه صادرات تسلیحاتی آمریکا، این محموله نظامی باید تنها از مسیر کشور‌هایی عبور می‌کرد که متحد دفاعی آمریکا محسوب می‌شوند، مانند کره جنوبی و تایوان. اما با تاخیر محموله در استرالیا، مسئولان لوجستیک برای سرعت بخشیدن به تحویل، مسیر پرواز را تغییر دادند و در اقدامی عجیب، مسیری را انتخاب کردند که از خاک هنگ‌کنگ، تحت حاکمیت چین، می‌گذشت.

در این میان، شرکت حمل‌ونقل «دی‌اس‌وی» به نمایندگی از لاکهید مارتین، ایمیلی به شرکت پست یوپی‌اس فرستاد و صریحاً هشدار داد که این قطعات طبق قوانین کنترل تسلیحات نباید از آسمان یا خاک برخی کشور‌ها بگذرد. اما به دلیل تفاوت در سیستم‌های نرم‌افزاری دو شرکت، کارمند پست متوجه این هشدار نشد و محموله حساس نظامی مستقیماً وارد هنگ‌کنگ شد.

افشای این خبر موجی از خشم و نگرانی را در میان سناتور‌ها و نمایندگان مجلس آمریکا ایجاد کرده است، به‌ویژه آنکه پکن سال‌هاست از طریق جاسوسی‌های صنعتی و نظامی به دنبال دست‌یابی به اسرار جنگنده F-۳۵ است.

دیانا مائورر، از مسئولان دیوان محاسبات آمریکا، دستیابی چین به این قطعات را یک ضربه بزرگ خواند و تاکید کرد که چینی‌ها بدون شک پس از تصاحب این محموله، جشن گرفته و بلافاصله تلاش برای مهندسی معکوس و یافتن راه‌های مقابله با توان رادارگریزی این جنگنده را آغاز کرده‌اند. حتی برخی سناتور‌های آمریکایی این احتمال را مطرح کرده‌اند که شاید پکن از قبل برنامه‌ای برای رهگیری و کشاندن این محموله به هنگ‌کنگ داشته است.

در همین حال، پنتاگون با ابراز اینکه قطعات مذکور اسقاطی و غیرقابل استفاده بوده‌اند، سعی دارد از اهمیت موضوع بکاهد، اما در عین حال اعلام کرده که تیمی ویژه برای بررسی زنجیره تامین تسلیحات و رایزنی برای بازگرداندن قطعات تشکیل شده است.