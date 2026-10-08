کد خبر: 1383461
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۴
بين‌الملل » اخبار كلی

تأکید فیدان بر ماهیت دفاعی «توافق مکه»

3 وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه «توافق مکه» یک توافق دفاعی است و نه تهاجمی تصریح کرد ترکیه در چارچوب این توافق به هیچ کشوری نیرو اعزام نخواهد کرد و در خاک دیگران دست به حمله نخواهد زد.

جوان آنلاین: «هاکان فیدان»، وزیر امور خارجه ترکیه، امروز (پنجشنبه) در نشست خبری مشترک با «آنیتا اوربان»، معاون نخست‌وزیر و وزیر خارجه مجارستان در آنکارا، درباره تحولات اوکراین، اوضاع دریای سیاه و توافق دفاعی مکه اظهارنظر کرد.

هشدار درباره تبدیل دریای سیاه به جبهه جدید

فیدان با اشاره به اینکه جنگ روسیه و اوکراین همچنان یکی از تهدید‌های اصلی علیه ثبات منطقه‌ای و جهانی است، گفت: «از ابتدای جنگ تلاش زیادی کردیم تا درگیری به دریای سیاه سرایت نکند. اجرای دقیق کنوانسیون مونترو و ابتکار غلات دریای سیاه نمونه‌های عینی این رویکرد ما بودند».

وزیر خارجه ترکیه هشدار داد: «امروز شاهد آن هستیم که جنگ در حال گسترش به دریای سیاه است. حملات فزاینده به کشتی‌های غیرنظامی، تهدیدی جدی برای امنیت جانی، مالی، ناوبری و زیست‌محیطی در منطقه ما ایجاد می‌کند. به هیچ وجه نباید اجازه دهیم دریای سیاه به جبهه درگیری جدیدی تبدیل شود».

وی افزود: «متأسفانه با گسترش جنگ در همه جبهه‌ها، اثر خود را در دریای سیاه نیز نشان می‌دهد. ارزیابی‌ها و هشدار‌های خود را در این زمینه به هر دو طرف منتقل می‌کنیم».

فیدان با اشاره به تأثیر حملات بر کشتی‌های با پرچم، مالکیت و خدمه ترکیه، گفت: «شاهد آن هستیم که کشتی‌های ترکیه نیز از این وضعیت متأثر شده‌اند. برای پایان یافتن این وضعیت از هیچ تلاشی فروگذار نمی‌کنیم. این حملات نه تنها به خدمه و کشتی‌ها آسیب می‌زند، بلکه با نرسیدن محموله‌ها به‌ویژه غلات به بازار‌های بین‌المللی، مشکلات امنیت غذایی ایجاد کرده است. باید از این وضعیت جلوگیری کنیم».

توافق مکه؛ دفاعی، نه تهاجمی

فیدان در بخش دیگری از سخنانش با تأکید بر ماهیت دفاعی «توافق مکه» گفت: «وقتی کشوری که طرف این توافق است مورد حمله قرار گیرد، شما برای دفاع از آن در کنارش می‌ایستید. این توافق حمله نیست، توافق دفاعی است. ترکیه به خاک کشور دیگری نیرو اعزام نخواهد کرد و در آنجا حمله‌ای انجام نخواهد داد».

وی درباره مراحل قانونی این توافق تصریح کرد: «کار‌های لازم برای ارسال توافق به پارلمان نهایی شده است. تصمیم داریم آن را در اسرع وقت به پارلمان ارجاع دهیم. تقریباً کار‌های خود را به پایان رسانده‌ایم».

وزیر خارجه ترکیه درباره همکاری دفاعی با پاکستان و عربستان نیز گفت: «ترکیه همراه با پاکستان چه نوع مشارکتی می‌تواند در دفاع داشته باشد؟ ارزیابی‌های فنی این موضوع همان‌طور که گفتم میان مقامات نظامی ما ادامه دارد. به‌ویژه در حوزه پدافند هوایی، جنگ الکترونیک و سایر مسائل فنی، چگونه می‌توان کمک کرد؟ کار‌ها در این زمینه ادامه دارد».

فیدان با اشاره به اینکه عربستان زیرساخت تجهیزات نظامی گسترده‌ای دارد، افزود: «البته برنامه‌ریزی مشترک، عملیات و تحلیل اهمیت دارد. همکاری‌های نظامی انواع بسیار متنوعی دارند».

واکنش به طرح صلح غزه

وزیر خارجه ترکیه درباره طرح صلح غزه نیز گفت: «برای اجرایی شدن بند‌های طرح صلح تلاش می‌کنیم. اما رژیم اسرائیل ارتباط چندانی با اجرای طرح صلح غزه ندارد».

وی افزود: «حتی اگر جنگ در خلیج فارس، که یک سال است دائماً دستور کار ما را مشغول کرده، به نظر برسد که تلاش‌های مربوط به غزه را متوقف کرده است، ما به‌عنوان اقتضای سیاست خارجی چندوجهی خود، حتی ذره‌ای از این مسیر انحراف نمی‌کنیم و همواره آن را در دستور کار نگه می‌داریم».

برچسب ها: هاکان فیدان ، توافق مکه ، دریای سیاه
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