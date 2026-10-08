جوان آنلاین: به نقل از المیادین، وزارت امور خارجه دولت صنعاء با انتقاد از اقدامات ریاض، عربستان سعودی را مسئول تشدید تنش‌ها در باب‌المندب و تبدیل این منطقه به میدان جنگ در راستای تأمین منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر تعهد خود به اعمال حاکمیت بر سواحل و آب‌های سرزمینی‌اش تأکید کرد.

به گزارش مهر، این بیانیه «دشمن سعودی» را مسئول کامل تشدید تنش‌های اخیر در باب‌المندب دانست و تأکید کرد که جامعه بین‌الملل وظیفه دارد بر عربستان سعودی فشار بیاورد تا به جای شعله ور کردن جنگ در باب المندب به حقوق مردم یمن، به ویژه رفع محاصره و پایان دادن به تجاوز، پایبند باشد.

وزارت خارجه صنعاء همچنین تصریح کرد که «دشمن سعودی» باب‌المندب را به میدان جنگ و منطقه درگیری و تقابل نظامی تبدیل کرده است و همین اقدامات، تهدید واقعی برای امنیت کشتیرانی دریایی محسوب می‌شود.

صنعاء ضمن انتقاد از سکوت و چشم‌پوشی جامعه بین‌الملل نسبت به این اقدامات، خاطرنشان کرد: این تحرکات تنها در خدمت منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی است؛ این در حالی است که همین نهاد‌های بین‌المللی هنگامی که مردم یمن قصد داشتند حاکمیت ملی خود را بر سرزمین‌هایشان در ساحل غربی و باب‌المندب اعمال کنند، هیاهوی بسیاری به راه انداختند.

در بخش دیگری از این بیانیه، وزارت امور خارجه در صنعاء بر پایبندی کامل خود به تعهدات بین‌المللی در قبال امنیت و سلامت کشتیرانی دریایی، پس از درهم شکستن تجمعات نظامی دشمن سعودی در سواحل غربی کشور، تأکید کرد.

این وزارتخانه در پایان تصریح کرد که اعمال حاکمیت یمن بر سرزمین‌ها، سواحل و آب‌های سرزمینی‌اش، هیچ‌گونه تهدیدی برای کشتیرانی و تجارت جهانی ایجاد نمی‌کند، بلکه موجب افزایش ضریب امنیت آن خواهد شد.