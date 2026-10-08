زاخارووا استقرار احتمالی نیرو‌های بیشتر ناتو و آمریکا در بالتیک را تشدید تنش دانست و هشدار داد مسکو در برابر هرگونه تجاوز اروپا پاسخ خواهد داد؛ او همزمان از ابتکارات واشنگتن درباره اوکراین استقبال کرد.

جوان آنلاین: ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه امروز پنج‌شنبه اعلام کرد که مسکو استقرار احتمالی نیرو‌های اضافی ناتو — از جمله نیرو‌های آمریکایی — در کشور‌های حوزه بالتیک را اقدامی در جهت تشدید تنش‌ها می‌داند.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «ما قطعاً استقرار احتمالی نیرو‌های اضافی ناتو، از جمله نیرو‌های آمریکایی، و ایجاد زیرساخت‌های نظامی مرتبط در کشور‌های حوزه بالتیک را اقدامی در جهت تشدید تنش‌ها تلقی می‌کنیم.»

وی افزود که برنامه‌های آمریکا برای استقرار نیرو در کشور‌های حوزه بالتیک با تمایل اعلام‌شده این کشور برای کاهش تنش‌ها در اروپا در تضاد است.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اظهار داشت که اگر تجاوزی از سوی اروپای غربی آغاز شود، مسکو به آن پاسخ خواهد داد؛ موضوعی که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، به‌صراحت و بدون هیچ‌گونه ابهامی درباره آن سخن گفته است.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «اگر چنین تجاوزی از سوی اروپای غربی — یعنی اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه‌ای از کشور‌های ذی‌ربط — آغاز شود، پاسخ آن داده خواهد شد. چه پاسخی؟ گمان می‌کنم بهتر است اظهارات مربوطه رئیس‌جمهور روسیه را دوباره مطالعه کنید؛ چرا که او این موضوع را به‌صراحت و بدون ابهام بیان کرده است.»

ماریا زاخارووا همچنین اظهار داشت که مسکو از ابتکاراتی که بتوانند به حل بحران اوکراین کمک کنند، از جمله پیشنهاد‌های آمریکا در آلاسکا، استقبال می‌کند.

زاخارووا در یک نشست خبری گفت: «ما از ابتکاراتی که می‌توانند به حل بحران اوکراین کمک کنند، قدردانی می‌کنیم. از جمله این موارد، پیشنهاد‌های واشنگتن بود که به توافق‌های شناخته‌شده‌ای در آلاسکا انجامید.»