رسانه صهیونیستی: ارتش اسرائیل با کمبود شدید تجهیزات مواجه است

جوان آنلاین: پایگاه عبری زبان واللا گزارش داد سه سال جنگ، کمبود شدید تجهیزات نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی را آشکار کرده و اکنون نهاد‌های امنیتی این رژیم تصمیم گرفته‌اند بخشی از روند تولید تجهیزات نظامی را به شرکت‌های غیرنظامی منتقل کنند.

به گزارش مهر، بر اساس این گزارش، امیر برعام، مدیرکل وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و نداف لوتان، فرمانده نیروی زمینی، تصمیم گرفته‌اند بخشی از عملیات تولیدی، خارج از ساختار مدیریت تولید تانک مرکاوا انجام شود تا سرعت تولید تانک‌های مرکاوا و نفربر‌های زرهی «ببر» افزایش یابد.

واللا افزود این تصمیم پس از بررسی‌های انجام شده درباره جنگ اتخاذ شده است؛ بررسی‌هایی که نشان می‌دهد با گذشت سه سال از جنگ، ده‌ها تانک مرکاوا در ارتش رژیم صهیونیستی بدون موتور باقی مانده‌اند و ده‌ها تانک آسیب‌دیده نیز به دلیل کمبود قطعات یدکی تعمیر نشده‌اند.

این پایگاه عبری زبان، علت این وضعیت را مشکلات واردات و کمبود قطعات در بازار جهانی عنوان کرد.