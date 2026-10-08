دولت «اندی برنهام» اعلام کرد که لندن و برلین در چارچوب یک توافق امنیتی جدید، همکاری‌های خود را برای مقابله با حملات سایبری، اقدامات خرابکارانه و تهدید‌های موسوم به ترکیبی علیه زیرساخت‌های حیاتی دو کشور گسترش می‌دهند.

جوان آنلاین: دفتر نخست‌وزیری انگلیس روز پنجشنبه (۱۶ مهرماه ۱۴۰۵) با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این توافق همزمان با سفر اندی برنهام نخست‌وزیر انگلیس به برلین و دیدار با فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، با هدف تقویت همکاری‌های امنیتی و مقابله با تهدید‌های مشترک صورت گرفته است.

به گزارش ایرنا، بر اساس این بیانیه، دو کشور در چارچوب همکاری جدید، اطلاعات امنیتی خود را به اشتراک خواهند گذاشت و برای شناسایی، رصد، بازدارندگی و مختل کردن فعالیت‌های خرابکارانه علیه زیرساخت‌های حیاتی و سامانه‌های اطلاعاتی، اقدامات هماهنگی انجام خواهند داد.

دولت انگلیس اعلام کرد که این همکاری همچنین با هدف محدود کردن توان عملیاتی عوامل متخاصم در اروپا و افزایش مقاومت زیرساخت‌های حساس در برابر حملات سایبری و سایر تهدید‌های امنیتی دنبال می‌شود.

در بیانیه دفتر نخست‌وزیری انگلیس، روسیه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منشأ‌های تهدید‌های ادعایی علیه امنیت اروپا معرفی شده و آمده است که لندن و برلین برای مقابله با فعالیت‌های خصمانه، صرف‌نظر از منشأ آنها، همکاری خواهند کرد.

برنهام در همین پیوند مدعی شد: «حملات به زیرساخت‌ها، شرکت‌ها و نهاد‌های دموکراتیک ما، تهدیدی دوردست نیستند. این حملات به خانه‌ها و محل کار مردم رسیده‌اند و با هدف تضعیف و ایجاد تفرقه میان ما طراحی شده‌اند. انگلیس و آلمان برای شناسایی، افشا و مختل کردن این فعالیت‌ها متحد می‌شوند.»

این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که مقام‌های اطلاعاتی آلمان طی روز‌های گذشته بار دیگر روسیه را به انجام عملیات خرابکارانه و حملات سایبری علیه کشور‌های اروپایی متهم کردند.

مارتین یگر رئیس سازمان اطلاعات خارجی آلمان روز دوشنبه مدعی شد که روسیه در حال گسترش آنچه وی «جنگ پنهان» علیه اروپا نامید، است و سطح تهدید‌های امنیتی افزایش یافته است.

مسکو پیش‌تر اتهامات غرب درباره برنامه‌ریزی برای اقدامات خصمانه علیه کشور‌های اروپایی را رد کرده و آنها را تلاشی برای توجیه افزایش هزینه‌های نظامی دانست.

بر اساس اعلام دفتر نخست‌وزیری انگلیس، برنهام و مرتس در نخستین دیدار حضوری خود همچنین درباره جنگ اوکراین، تحولات غرب آسیا و پیامد‌های اختلال در مسیر‌های تجارت جهانی از جمله تنگه هرمز گفت‌و‌گو خواهند کرد.

همکاری جدید لندن و برلین در ادامه معاهده موسوم به «کنزینگتون» انجام می‌شود که ژوئیه ۲۰۲۵ میان کی‌یر استارمر نخست‌وزیر وقت انگلیس و فریدریش مرتس امضا شد.

این معاهده که امروز به‌طور رسمی تصویب نهایی شد، گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه‌های دفاعی، امنیتی، اقتصادی، علمی و فناوری را پیش‌بینی می‌کند.