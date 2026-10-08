طرح بازنگری فهرست رأی‌دهندگان هند و حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام، عمدتاً از مسلمانان، موجی از اعتراضات را رقم زده است. بازداشت راهول گاندی و صد‌ها مخالف در دهلی‌نو، فشار بر دولت مودی و کمیسیون انتخابات هند را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» در گزارشی حذف نام بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست رأی‌دهندگان هند را فاش کرد که به اعتراضات گسترده‌ای منجر شده است.

به گزارش ایسنا، براساس این گزارش، اپوزیسیون هند می‌گوید این طرح بازنگری انتخاباتی، به سود حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا»، حزب متعلق به نارندرا مودی، نخست وزیر پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و اقلیت‌ها را به‌طور نامناسبی هدف قرار داده است.

حذف این نام‌ها پس از آن صورت گرفت که «کمیسیون انتخابات هند» – منصوب مودی – دستور پاک‌سازی فهرست رأی‌دهندگان از نام‌های تکراری، مردگان و افراد فاقد صلاحیت را صادر کرد. با این حال، سیاستمداران مخالف می‌گویند این فرآیند، میلیون‌ها نفر از جمعیت ۱.۴ میلیاردی هند را که عمدتا مسلمان هستند، به‌ناحق از حق رأی محروم کرده است.

در جریان این طرح، از شهروندان خواسته شد برای اثبات حق رأی خود مدارک ارائه کنند و در نتیجه، بیش از ۱۳۰ میلیون نام – بیش از جمعیت مکزیک – از فهرست انتخاباتی حذف شد.

بازداشت راهول گاندی و تظاهرات سراسری

این در حالی است که در تحولی دیگر، «راهول گاندی»، رهبر حزب کنگره هند، و صد‌ها نماینده مخالف با حضور در خیابان‌های دهلی‌نو، خواستار استعفای «گیانش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات هند، لغو طرح بازنگری و بازگشت به نظام رأی‌گیری کاغذی شدند.

پلیس به تجمع معترضان حمله کرد و گاندی را به‌زور سوار اتوبوس کرد. او و «پریانکا گاندی وادرا»، خواهرش، مدت کوتاهی بازداشت شدند. پلیس دهلی‌نو اعلام کرد معترضان «برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تشدید اوضاع» از محل دور شده‌اند.

احزاب مخالف، «کومار» را متهم می‌کنند که فهرست‌های انتخاباتی را به دستور مودی و به سود حزب حاکم بهاراتیا جاناتا بازنگری کرده است؛ اتهامی که هم حزب و هم کمیسیون انتخابات آن را رد کرده‌اند.

این تظاهرات چهار روز پس از آن برگزار شد که «حزب کاکروچ جانتا»، یک جنبش سیاسی متعلق به نسل زد هند، در بمبئی و دهلی‌نو تظاهراتی برگزار کرد و نیز خواستار استعفای کومار شد. این گروه، آن تظاهرات را آغازی بر یک کارزار سراسری توصیف کرده و خواستار برگزاری دور دیگری از اعتراضات در روز شنبه ۱۰ اکتبر شده است.

هدف قرار گرفتن مسلمانان

طرح بازنگری انتخاباتی موسوم به «بازنگری ویژه و فشرده»، از ژوئن ۲۰۲۵ در ایالت بیهار آغاز شد و از آن زمان به سایر نقاط هند گسترش یافته است. مخالفان می‌گویند این طرح، ۲۰۰ میلیون مسلمان هند را که احتمال حمایتشان از حزب ملی‌گرای هندوی حاکم کمتر است، به‌طور نامتناسبی هدف قرار داده است.

بر پایه این گزارش، ده‌ها میلیون رأی‌دهنده به دلیل مغایرت در سوابقشان برای حذف از فهرست علامت‌گذاری شده‌اند. برخی از افرادی که در فهرست‌ها مرده ثبت شده‌اند، با ارائه مدرک زنده بودن خود به حذف نامشان اعتراض کرده‌اند. با این حال، میلیون‌ها نفر که به محرومیت خود اعتراض کرده‌اند، همچنان در فرایند رسیدگی سرگردان مانده و اجازه رأی‌دادن در انتخابات پررقابت اوایل امسال را نیافتند.

واکنش دستگاه قضایی

دیوان عالی هند نیز در پی شکایتی که مدعی است رئیس کمیسیون انتخابات تصمیمات کلیدی را بدون تأیید سایر اعضا اتخاذ کرده است، به دولت مودی، کمیسیون انتخابات و کومار اخطار صادر کرد. این دادگاه اعلام کرد انتظار دارد آنها به شکلی «شفاف و روشن» پاسخ دهند.

«روهینتون ناریمان»، قاضی پیشین دیوان عالی هند، در این باره گفت: «قلب دموکراسی ما، یعنی حق رأی، در معرض خطر بزرگی قرار دارد.»