کد خبر: 1383449
لینک کپی شد
تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۴:۳۸
بين‌الملل » اخبار كلی

اعتراضات علیه طرح انتخاباتی مودی؛ حذف ۱۳۰ میلیون نام، هندی‌ها را به خیابان کشاند

6 طرح بازنگری فهرست رأی‌دهندگان هند و حذف بیش از ۱۳۰ میلیون نام، عمدتاً از مسلمانان، موجی از اعتراضات را رقم زده است. بازداشت راهول گاندی و صد‌ها مخالف در دهلی‌نو، فشار بر دولت مودی و کمیسیون انتخابات هند را تشدید کرده است.

جوان آنلاین: روزنامه انگلیسی «دیلی تلگراف» در گزارشی حذف نام بیش از ۱۳۰ میلیون نام از فهرست رأی‌دهندگان هند را فاش کرد که به اعتراضات گسترده‌ای منجر شده است.

به گزارش ایسنا، براساس این گزارش، اپوزیسیون هند می‌گوید این طرح بازنگری انتخاباتی، به سود حزب حاکم «بهاراتیا جاناتا»، حزب متعلق به نارندرا مودی، نخست وزیر پرجمعیت‌ترین کشور جهان است و اقلیت‌ها را به‌طور نامناسبی هدف قرار داده است.

حذف این نام‌ها پس از آن صورت گرفت که «کمیسیون انتخابات هند» – منصوب مودی – دستور پاک‌سازی فهرست رأی‌دهندگان از نام‌های تکراری، مردگان و افراد فاقد صلاحیت را صادر کرد. با این حال، سیاستمداران مخالف می‌گویند این فرآیند، میلیون‌ها نفر از جمعیت ۱.۴ میلیاردی هند را که عمدتا مسلمان هستند، به‌ناحق از حق رأی محروم کرده است.

در جریان این طرح، از شهروندان خواسته شد برای اثبات حق رأی خود مدارک ارائه کنند و در نتیجه، بیش از ۱۳۰ میلیون نام – بیش از جمعیت مکزیک – از فهرست انتخاباتی حذف شد.

بازداشت راهول گاندی و تظاهرات سراسری

این در حالی است که در تحولی دیگر، «راهول گاندی»، رهبر حزب کنگره هند، و صد‌ها نماینده مخالف با حضور در خیابان‌های دهلی‌نو، خواستار استعفای «گیانش کومار»، رئیس کمیسیون انتخابات هند، لغو طرح بازنگری و بازگشت به نظام رأی‌گیری کاغذی شدند.

پلیس به تجمع معترضان حمله کرد و گاندی را به‌زور سوار اتوبوس کرد. او و «پریانکا گاندی وادرا»، خواهرش، مدت کوتاهی بازداشت شدند. پلیس دهلی‌نو اعلام کرد معترضان «برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از تشدید اوضاع» از محل دور شده‌اند.

احزاب مخالف، «کومار» را متهم می‌کنند که فهرست‌های انتخاباتی را به دستور مودی و به سود حزب حاکم بهاراتیا جاناتا بازنگری کرده است؛ اتهامی که هم حزب و هم کمیسیون انتخابات آن را رد کرده‌اند.

این تظاهرات چهار روز پس از آن برگزار شد که «حزب کاکروچ جانتا»، یک جنبش سیاسی متعلق به نسل زد هند، در بمبئی و دهلی‌نو تظاهراتی برگزار کرد و نیز خواستار استعفای کومار شد. این گروه، آن تظاهرات را آغازی بر یک کارزار سراسری توصیف کرده و خواستار برگزاری دور دیگری از اعتراضات در روز شنبه ۱۰ اکتبر شده است.

هدف قرار گرفتن مسلمانان

طرح بازنگری انتخاباتی موسوم به «بازنگری ویژه و فشرده»، از ژوئن ۲۰۲۵ در ایالت بیهار آغاز شد و از آن زمان به سایر نقاط هند گسترش یافته است. مخالفان می‌گویند این طرح، ۲۰۰ میلیون مسلمان هند را که احتمال حمایتشان از حزب ملی‌گرای هندوی حاکم کمتر است، به‌طور نامتناسبی هدف قرار داده است.

بر پایه این گزارش، ده‌ها میلیون رأی‌دهنده به دلیل مغایرت در سوابقشان برای حذف از فهرست علامت‌گذاری شده‌اند. برخی از افرادی که در فهرست‌ها مرده ثبت شده‌اند، با ارائه مدرک زنده بودن خود به حذف نامشان اعتراض کرده‌اند. با این حال، میلیون‌ها نفر که به محرومیت خود اعتراض کرده‌اند، همچنان در فرایند رسیدگی سرگردان مانده و اجازه رأی‌دادن در انتخابات پررقابت اوایل امسال را نیافتند.

واکنش دستگاه قضایی

دیوان عالی هند نیز در پی شکایتی که مدعی است رئیس کمیسیون انتخابات تصمیمات کلیدی را بدون تأیید سایر اعضا اتخاذ کرده است، به دولت مودی، کمیسیون انتخابات و کومار اخطار صادر کرد. این دادگاه اعلام کرد انتظار دارد آنها به شکلی «شفاف و روشن» پاسخ دهند.

«روهینتون ناریمان»، قاضی پیشین دیوان عالی هند، در این باره گفت: «قلب دموکراسی ما، یعنی حق رأی، در معرض خطر بزرگی قرار دارد.»

برچسب ها: اعتراضات گسترده ، هند ، راهول گاندی
گزارش خطا
نظر شما
جوان آنلاين از انتشار هر گونه پيام حاوي تهمت، افترا، اظهارات غير مرتبط ، فحش، ناسزا و... معذور است
captcha
تعداد کارکتر های مجاز ( 200 )
شهدای جنگ رمضان
سوگ خورشید
پربازدید ها

مهرداد اخلاقی وزیر پیشنهادی دفاع به مجلس معرفی شد

افتتاح پایگاه آموزش نظامی جان‌فدا در میدان هفت تیر تهران

در سایه جنایات نتانیاهو؛ انتخابات رژیم صهیونیستی در بحران

بازی خطرناک اعراب با گسترش روابط با رژیم صهیونیستی در سایه نسل‌کشی و اشغال

بدون شرح

جلسه سران قوا برگزار شد

تمام تصمیم‌های حکمرانی اقتصادی از پیوست‌های اجتماعی برخوردار باشند

تصویر خروج ذلت‌بار آخرین نظامی و هواپیمای ارتش تروریست آمریکا از عراق

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

مقام سعودی: آمریکا ما را رها کرد!

پیام تسلیت معاون اول رئیس‌جمهور به عراقچی

سخنگوی سپاه: جنگ آمریکا با ایران است یا با مردم آمریکا؟

لندن باید پاسخگوی مشارکت در تجاوز نظامی علیه ایران باشد/احضار سفیر انگلیس

نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه

۹ کشته در جنایت علیه ۳ خانواده

شیخ نعیم قاسم: اسرائیل نمی‌تواند در جنوب لبنان بماند

این اوراق ورق جنگ را برمی‌گرداند!

زیر ضرب اطلاعات

پوتین: جهان تاب‌آوری ملت ایران را می‌ستاید 

حملات هوایی و موشکی عربستان به شمال یمن

خواهر وزیر امور خارجه درگذشت

دموکراسی در تلهٔ زوال ساختاری: انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، فراتر از یک نزاع حزبی

از هرمز تا باب‌المندب؛ افزایش اهرم ایران در مذاکرات به روایت پارلمان انگلیس

ایران گورستان پهپاد‌های فوق‌پیشرفته آمریکایی است!

این محصولات آرایشی و بهداشتی را نخرید

فرآیند جدید سوخت‌گیری با کارت بانکی چگونه است؟

زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!

گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی

طلا‌های سرنوشت‌ساز

هشدار پژوهشگر صهیونیست درباره نسبت دادن حادثه پرواز فلای دبی به ایران/ با اتش بازی نکنید

شماره ۷ رونالدو واگذار شد

تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!

هنگام بحران و جنگ زیستی ۸ حلقه در دفاع از جان مردم فعال می‌شود

قرائتی: حس پرسشگری را در آینده‌سازان تقویت کنید

مراسم عقدمان در جوار شهید حججی نوید یک زندگی خاص را می‌داد

کشور‌های همسایه! تاریخ فراموش نمی‌کند

ارزپاشی بانک مرکزی اعتراض مجلس را برانگیخت

اسامی مدال‌آوران ایران تا پایان روز دوازدهم بازی‌های آسیایی

رؤیا‌های فراموش‌شده از جنگ دوازده‌روزه تاکنون!

باید از پیروزی بزرگ در برابر آمریکا پاسداری کرد

زن بردگی و رسوایی روی قایق‌های تفریحی

غافلگیری‌های فناورانه برای دشمن داریم

نتانیاهو: انگلیس مثل دولتی یاغی عمل می‌کند

نجات غریق خویشتن | عبادت چگونه انسان را به خود بازمی‌گرداند؟

ترامپ: اگر رای ندهید دموکرات‌ها مرا استیضاح می‌کنند

غارنشینی پس از قتل مادر

توقیف ۲۴ صفحه مجازی اخلالگران بازار ارز

دشمن اصلی و امر ملی را فراموش نکنید

دو سرمقاله در یک ستون!

نخبگان خروج از NPT را می‌خواهند

سبک زندگی- همه
پیشنهاد سردبیر
گفت‌وگوی دکتر اخوان مدیرمسئول روزنامه جوان با شبکه خبر سیما در خصوص تاثیر «طوفان الاقصی» در معادلات جهانی
به نام شهدا جفا نکنید!/ تعلق خاطر با بخشنامه جابه‌جا نمی‌شود
درد سیاست‌باز‌ها از گشایش‌های شهری
به آقای شریعتمداری نوشتم: انقلابیون را به تندروی متهم نکنید!
گزارش بی‌تعارف مهاجران از فرنگ
زیدآبادی زاکانی را سیاه دید ولی دولت را نه!
نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه
دو سرمقاله در یک ستون/ حق‌الناسی گران بر گردن جریان روشنفکری و اصلاح‌طلبی
بازگشت سایه اتم/ جهان دوباره وارد عصر «بازدارندگی بی‌ثبات» شده است؟
موشک ایرانی به قلب هژمونی ساختگی اف ۱۵/ تأملی بر ماجرای سرنگونی اف ۱۵
تهدید اتمی دامن همه را می‌گیرد!
۱۲ سال مدرسه رفتن به یادگیری عمیق نمی‌رسد!
فضادادن به دیگری پادزهر خشم اجتماعی
خادم‌اهل بیت که سیدالشهدا (س) قبل از زیارت او را طلبید
از دست بعضی‌ها...
آموزش و پرورش
پهلوی‌ها-همه
آخرین اخبار