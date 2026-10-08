تقدیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید ایران در قزاقستان به معاون وزیر خارجه این کشور

جوان آنلاین: محمود صفری فرخُد، سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری قزاقستان، در نخستین دیدار رسمی خود پس از آغاز مأموریت دیپلماتیک در این کشور، با آرمان عیسی‌گالی‌اف، معاون وزیر امور خارجه جمهوری قزاقستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این دیدار، سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم رونوشت استوارنامه خود، بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای توسعه و تعمیق روابط دوستانه و سازنده با جمهوری قزاقستان تأکید کرد.

طرفین همچنین با اشاره به روابط دیرینه و مناسبات رو به گسترش میان دو کشور، درباره راه‌های تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه بیش از پیش مناسبات تهران و آستانه گفت‌و‌گو و تبادل نظر کردند.

در پایان این دیدار، بر اهمیت تداوم رایزنی‌ها و همکاری‌های سازنده و تلاش مشترک برای گسترش روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان تأکید شد.