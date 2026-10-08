سردار رادان اعلام کرد: ارایه سالی ۴۰ میلیون خدمت انتظامی به مردم/ پلیس در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد

فرمانده انتظامی کشور با اشاره بر اینکه در تمام ایام جنگ، خدمات پلیس به مردم تعطیل نشد، گفت: سالانه بیش از ۲۰ میلیون مراجعه کننده به کلانتری‌ها و مراکز انتظامی ثبت شده و بالغ بر ۴۰ میلیون خدمت انتظامی ارائه می‌دهیم.

جوان آنلاین: به نقل از فراجا، سردار احمدرضا رادان در نشست فرماندهان انتظامی با دکتر مسعود پزشکیان، اظهار کرد: با وجود اینکه در جنگ سوم بسیاری از اماکن و مقر‌های انتظامی مورد اصابت حمله موشک‌های دشمن آمریکایی - صهیونیستی قرار گرفت، اما روند خدمت انتظامی تعطیل نشد.

وی با گریزی بر وقایع اخیر، جنگ و تهدیدات دشمن علیه کشور اظهار کرد: دشمن سناریو‌های مختلفی را طراحی کرده بود و تلاش داشت با هدف قرار دادن واحد‌های انتظامی، زمینه بی‌نظمی اجتماعی و اختلال در خدمات پلیس را ایجاد کند، اما به لطف خداوند و حضور مردم و ملت مبعوث این اتفاق نیفتاد.

خدمت پلیس تعطیل نشد

وی با اشاره بر اینکه در تمام ایام جنگی خدمت پلیس به مردم تعطیل نشد، ادامه داد: سالانه بیش از ۲۰ میلیون مراجعه کننده به کلانتری‌ها و مراکز انتظامی ثبت شده و این در حالی است که بالغ بر ۴۰ میلیون خدمت انتظامی ارائه می‌دهیم، با وجود جنگ مردم عزیز خودشان دیدند که در میانه جنگ، تعطیلات نوروزی به‌طور کامل برگزار شد و حتی خدمات پلیس نسبت به سال گذشته افزایش داشت؛ از طرفی در ایام اربعین نیز بالغ بر۴ میلیون زائر داشتیم و دشمن تلاش کرد خدمات‌رسانی را مختل کند، اما اجازه ندادیم هیچ‌یک از خدمات پلیس متوقف شود.

وی بیان کرد: حتی در مواردی که برخی سامانه‌های ارتباطی و خدماتی با مشکل مواجه شدند، مسیر‌های جایگزین را فعال کردیم تا خدمت‌رسانی به مردم متوقف نشود؛ ما با شعار و باور هر «خودرو پلیس» و «گست انتظامی»، «یک کلانتری و پاسگاه» خدمات انتظامی ارائه کردیم.

فرمانده کل انتظامی کشور اضافه کرد: اجازه ندادیم دشمن در حوزه خدمات انتظامی به هدف خود برسد و مردم مبعوث نیز با حضور خود در میدان، فرصت و امکان بیشتری برای پلیس فراهم کردند تا با عوامل ناامنی و کسانی که در داخل کشور با دشمن همکاری می‌کنند، مقابله کند.

رادان با تأکید بر آمادگی کامل پلیس برای مقابله با تهدیدات گفت: امروز پلیس حتی نسبت به قبل از جنگ در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد؛ در همه ابعاد؛ مرزبانی، انتظامی، راهور و ...

این مقام ارشد انتظامی با ارائه گزارشی کوتاه از اقدامات و عملکرد پلیس در ایام جنگ مطرح کرد: در این ایام از مجموعه سرقت ها، بیش از ۴۰۰ هزار سرقت کشف و ۲۲۰ هزار سارق دستگیر شدند.

وی با گریزی بر اقدامات پلیس در برخورد با اراذل و اوباش یادآور شد:کشف ۲۷۰ تن انواع مواد مخدر از این دیگر توفیقات پلیس در این ایام بود، از طرفی در حوزه سایبری، دست برتر در کشفیات داریم به گونه‌ای که با ثبت بیش از ۹۰ درصد کشفیات جرم در حوزه سایبری، فضا را برای مجرمان سایبری، چون دیگر مجرمان ناامن کرده‌ایم.

فرمانده کل انتظامی با ارائه از عملکرد پلیس امنیت اقتصادی، محتکر را «وطن فروش اقتصادی» نامید و از عزم جدی پلیس در برخورد با دزدان اقتصادی سخن گفت.

وی با بیان اینکه پلیس با وجود انجام ماموریت‌های ذاتی خود در چنین شرایطی، در رونمایی از طرح‌های نوآورانه و هوشمند نیز پیشگام بوده است، افزود: هفته انتظامی امسال را در حالی پشت سر می‌گذاریم که در همین ایام (هفته انتظامی) از طرح‌های نوآورانه و فاوایی رونمایی شد و ۱۷ سامانه و ۱۲ طرح خدماتی به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به ایثار و فداکاری نیرو‌های انتظامی در جریان جنگ اخیر گفت: در سالی که پشت سر می‌گذاریم و ایامی که گذشت، جلوه‌های ویژه و کم‌نظیری از فداکاری همکارانمان دیدیم؛ جلوه‌های زیبایی از مجاهدت و خدمت.

رادان افزود: تأکید می‌کنم همه ما فرماندهان و نیرو‌های پلیس عهد و پیمان بسته‌ایم که امنیت و آرامش خودمان را فدای آسایش و امنیت مردم عزیز کشورمان کنیم و در این مسیر، گرانبهاترین سرمایه خود را یعنی جان مان را برای امنیت مردم تقدیم می‌کنیم.