مجتمع رفاهی گالیکش در آتش سوخت

مجتمع رفاهی الیت سنتر گالیکش بعد از گذشت یک ماه از بهره‌برداری، در یک حادثه آتش‌سوزی به طور کامل سوخت.

جوان آنلاین: فرماندار گالیکش روز پنجشنبه با اعلام این خبر به خبرنگار بیان کرد: مجتمع رفاهی الیت سنتر شامل فروشگاه پوشاک، هایپرمارکت، رستوران و کافی شاپ واقع در جاده گالیکش - مشهد انتهای روستای ترجنلی یکی از پروژه‌هایی افتتاحی در هفته دولت امسال بود.

به گزارش ایرنا، کمال ابراهیمی با اشاره به اینکه ساختمان این مجموعه بدون استفاده از تسهیلات دولتی و با هزینه کرد ۶۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۴۰ نفر افتتاح شد، گفت: صبح امروز حریق در این مجتمع رفاهی گزارش شد و با تلاش نیرو‌های آتش نشانی و سایر نیرو‌های امدادی تا ظهر مهار شد.

وی ادامه داد: آتش سوزی باعث نابودی ۱۰۰ درصدی این مجتمع رفاهی شد و تمام وسایل و تجهیزات و کالا‌های موجود از بین رفت که برآورد اولیه خسارت بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان است.

فرماندار گالیکش گفت: بررسی‌های اولیه علت آتش سوزی را اتصالات برق نشان می‌دهد، اما تحقیقات دقیق در حال انجام است.

شهرستان گالیکش حدود ۷۰ هزار نفر جمعیت متشکل از اقوام و مذاهب اسلامی دارد که در سه نقطه شهری و بیش از ۶۰ روستا سکونت دارند.