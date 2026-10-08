رئیس هیئت پارلمانی ایران در نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی در پاسخ به اظهارات اخیر نماینده آلمان گفت: این خانم که با این‌گونه مجامع و قوانین حاکم بر آن آشنایی ندارد، اراجیف رادیو اسرائیل را در اظهارات خود نشخوار کرد.

جوان آنلاین: منوچهر متکی، رئیس هیئت پارلمانی ایران در نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی در پاسخ به اظهارات اخیر نماینده آلمان گفت: این خانم که با این‌گونه مجامع و قوانین حاکم بر آن آشنایی ندارد، اراجیف رادیو اسرائیل را در اظهارات خود نشخوار کرد.

به گزارش ایسنا، متکی افزود: به رژیم اسرائیل بگویید ملت ایران دندان‌های نتانیاهوی کودک‌کش و ترامپ جنایتکار را خواهد شکست و آنها باید منتظر کیفر جنایات خود باشند.

وی رئیس هیئت پارلمانی ایران در نشست اتحادیه بین‌المجالس جهانی خاطر نشان کرد: ملت ایران خون شهدای خود را فراموش نخواهد کرد و انتقام خون امام شهیدمان را خواهیم گرفت.