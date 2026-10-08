عبداللهی: در آمریکا نفرت از رژیم صهیونیستی به بیش از ۵۰ درصد رسیده است

کارشناس مسائل سیاسی گفت: مقاومت حذف نشده و در جهان جدی‌تر و گسترده‌تر شده است.

جوان آنلاین: عبدالله عبداللهی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگوی زنده با شبکه خبر درباره وضعیت مقاومت و تغییر نگاه افکار عمومی جهان نسبت به رژیم صهیونیستی اظهار کرد: به نظر می‌رسد مقاومت نه‌تنها حذف نشده، بلکه در سطح دنیا گسترده‌تر و جدی‌تر شده است.

به گزارش تسنیم، وی افزود: اتفاقاتی که در دنیا رخ می‌دهد و همچنین نتایج نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد نگاه منفی به رژیم صهیونیستی افزایش یافته است؛ موضوعی که برخلاف تصور صهیونیست‌ها در روز‌های ابتدایی عملیات طوفان الاقصی بود.

عبداللهی ادامه داد: اسرائیلی‌ها در یکی دو روز نخست پس از طوفان الاقصی تصور می‌کردند با نمایش تصاویر و فیلم‌های مربوط به این حادثه می‌توانند برای خود مظلومیت و مشروعیت ایجاد کنند، اما اتفاقی که در ادامه رخ داد، نتیجه متفاوتی داشت و افکار عمومی جهان بیش از گذشته با اقدامات و ظالمیت رژیم صهیونیستی مواجه شد و مشروعیت اسرائیل بیش از پیش زیر سوال رفت.

این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به نتایج نظرسنجی مؤسسه پیو گفت: یکی از اتفاقات مهم، تغییر نگرش افکار عمومی در آمریکا نسبت به اسرائیل است. نفرت به آمریکا به بالای ۵۰ درصد رسیده است.