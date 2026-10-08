کد خبر: 1383422
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۲:۴۲
اقتصاد » اخبار کلی

پرواز‌های هواپیمایی عراق به ایران ازسرگرفته شد

2 خبرگزاری رسمی عراق (INA) گزارش کرد شرکت هواپیمایی عراق روز پنج‌شنبه پرواز‌های مستقیم خود به ایران را از سر گرفت و این پرواز‌ها پس از وقفه‌ای هفت‌ماهه که در پی آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در اوایل ماه مارس ایجاد شده بود، دوباره برقرار شدند.

جوان آنلاین: این شرکت هواپیمایی ملی اعلام کرد که پرواز‌های منظم روزانه از فرودگاه بین‌المللی نجف به مقاصد تهران، مشهد و اصفهان انجام خواهد شد. این شرکت افزود که ازسرگیری پرواز‌ها نتیجه تلاش‌های «علی الزیدی»، نخست‌وزیر عراق، و «وهاب الحسنی»، وزیر حمل‌ونقل بوده و پس از تکمیل الزامات قانونی و فنی لازم صورت گرفته است.

همچنین اعلام شد که هدف از برقراری مجدد این مسیرها، تسهیل سفر مسافران و گسترش ارتباطات هوایی منطقه‌ای عراق، به‌ویژه برای اهداف زیارتی، درمانی و آموزشی است.

بر اساس گزارش خبرگزاری آناتولی، هواپیمایی عراق در پی آغاز تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۲۸ فوریه (۹ اسفند)، پرواز‌های خود به ایران را در اوایل ماه مارس و به عنوان اقدامی احتیاطی، متوقف کرده بود. عراق همچنین هم‌زمان با تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، حریم هوایی خود را بسته بود.

برچسب ها: از سرگیری پروازها ، عراق ، ایران
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