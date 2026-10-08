نقشه آیزنکوت برای معامله با سوریه

یکی از چهره‌های اپوزیسیون رژیم صهیونیستی خواستار مذاکره با سوریه برای توسعه توافق ۱۹۷۴ شد و خروج نیرو‌های ترکیه و روسیه، ترتیبات امنیتی جدید و تضمین‌های آمریکا را شروط اصلی دانست.

جوان آنلاین: گادی آیزنکوت، رئیس حزب یش عتید (آینده‌ای وجود دارد) و یکی از رقبای اصلی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی در انتخابات آینده، از ایده خود برای توافق با سوریه سخن گفت.

به گزارش ایسنا، آیزنکوت به عنوان یکی از رهبران اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی خواستار گشودن مسیر مذاکره با سوریه بر اساس توسعه توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴ همراه با تمهیدات امنیتی جدید شامل وضعیت منطقه جبل الشیخ شد.

به نوشته روزنامه «عربی۲۱»، آیزنکوت گفت: کابینه «اسرائیل» باید از فرصتی که تحولات سوریه ایجاد کرده، برای بررسی امکان توسعه توافقنامه ۱۹۷۴ استفاده کند، مشروط بر اینکه هرگونه توافق جدید مبتنی بر «ترتیبات امنیتی دقیق» باشد.

رئیس حزب یش عتید در شرح این ایده خود تاکید کرد: هرگونه توافقی باید با خروج نیرو‌های خارجی از خاک سوریه مرتبط باشد و از نظر من، شرط اصلی «خروج کامل نیرو‌های ترکیه و روسیه» است.

او درباره منطقه راهبردی جبل الشیخ در مرز سوریه و لبنان نیز گفت: این مسائل باید بخشی از مذاکرات باشند و اسرائیل باید «از موضع قدرت» به این موضوع ورود کند.

آیزنکوت همچنین خواستار تضمین‌های جدی آمریکا از جمله چتر امنیتی، سازوکار‌های نظارتی و تعهد آمریکا شد به طوری که به این رژیم اجازه دهد در هرگونه توافق با سوریه «ریسک‌های حساب‌شده‌ای» را بپذیرد.