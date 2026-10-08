سرمربی رئال مادرید به ستاره فرانسوی این تیم به خاطر رفتار‌های اخیر او هشدار جدی داده است.

جوان آنلاین: گزارش‌های رسانه‌ای از ایجاد تنشی جدید در رئال مادرید به دلیل برخی رفتار‌های اخیر کیلیان‌ام باپه، ستاره فرانسوی این تیم خبر می‌دهند؛ موضوعی که پس از اقدامات‌ام باپه در دوران ریکاوری از مصدومیت زانو، جنجال‌هایی را به همراه داشته است.

بر اساس این گزارش‌ها که به نقل از برنامه «ال‌چیرینگیتو» منتشر شده، ژوزه مورینیو صبح روز سه‌شنبه در محل تمرین رئال مادرید جلسه‌ای خصوصی با‌ام باپه برگزار کرده و در جریان آن به‌شدت مهاجم فرانسوی را بابت رفتار‌های اخیرش توبیخ کرده است.

این جلسه پس از انتشار تصاویر و ویدئو‌هایی از‌ام باپه برگزار شد؛ از جمله تصاویری که او را در پاریس در کنار نامزدش نشان می‌داد و همچنین ویدئویی از او هنگام دوچرخه‌سواری. این در حالی است که مورینیو پیش‌تر درباره خطرات احتمالی دوچرخه‌سواری برای فوتبالیست‌ها هشدار داده بود.

طبق همین گزارش، مورینیو به‌ام باپه اعلام کرده است که همچنان در مقابل رسانه‌ها و هواداران از او حمایت خواهد کرد، اما در رختکن با او سخت‌گیرانه‌تر رفتار خواهد کرد؛ پیامی که نشان می‌دهد سرمربی پرتغالی قصد دارد رابطه‌ای مبتنی بر انضباط و اقتدار با ستاره‌های تیم برقرار کند.

مورینیو به سخت‌گیری در برخورد با بازیکنانش شهرت دارد و به همین دلیل، تحولات مربوط به رابطه او با‌ام باپه مورد توجه قرار گرفته است؛ به‌ویژه در شرایطی که مهاجم فرانسوی به بازگشت به میادین نزدیک می‌شود.

این اتفاق در حالی رخ داده که رئال مادرید خود را برای دیدار مقابل ویارئال آماده می‌کند و وضعیت‌ام باپه برای حضور در این مسابقه در هاله‌ای از ابهام است. با این حال، این بازیکن روز چهارشنبه بدون مشکل در تمرینات گروهی رئال مادرید شرکت کرد.

رئال مادرید روز‌های خوبی را تجربه نمی‌کند و بعد از شکست برابر اتلتیکو مادرید با بارسلونا صدرنشین ۶ امتیاز اختلاف دارد. این درحالی است که دو تیم به زودی در ال کلاسیکو به مصاف هم می‌روند.