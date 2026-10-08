کد خبر: 1383401
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۶
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هشدار هواشناسی افزایش امواج دریا در شمال کشور

6 سازمان هواشناسی با صدور هشداری از افزایش سرعت وزش باد و ارتفاع امواج خبر داد.

جوان آنلاین: سازمان هواشناسی با صدور هشدار زرد رنگ اعلام کرد: افزایش سرعت وزش باد در محدوده ۲۰ تا ۲۴ نات و افزایش بیشینه ارتفاع امواج دریا در محدوده ۱ تا ۱.۵ متر در مناطق ساحلی و بیش از ۱.۵ در مناطق دور از ساحل پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش ایسنا، حاکمیت این شرایط جوی، از صبح شنبه تا یک‌شنبه (۱۸ تا ۱۹ مهر) در مناطق ساحلی و دور از ساحل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان در دریای خزر دور از انتظار نیست. 

خطر غرق شدن شناگران، احتمال پاره شدن تور‌های صیادی، صدمه به ماهیان در قفس و صدمه به قایق‌های کوچک تفریحی، مسافربری و شناور‌های سبک و اختلال در تردد شناور‌ها و فعالیت‌های ساحلی و فراساحلی، احتمال خسارت به تاسیسات دریایی از مخاطرات این شرایط جوی است.

سازمان هواشناسی به منظور پیشگیری از آسیب‌های احتمالی، ممانعت از شنا، محدود کردن تردد قایق‌های سبک و تفریحی، ورود و خروج کشتی‌ها به بندر با احتیاط، تردد کشتی‌های تجاری با احتیاط، محدود کردن فعالیت‌های شیلاتی، محدود کردن فعالیت‌های پشتیبانی صنایع فراساحل و اتخاذ تمهیدات لازم توسط کلیه فعالان دریایی را توصیه می‌کند.

 هشدار زردرنگ به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. این هشدار برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی داشته باشند که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

برچسب ها: سازمان هواشناسی ، وزش باد ، شمال کشور
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