پیام ارتش یمن برای القسام و سرایا القدس: تا پیروزی کامل کنارتان هستیم

جوان آنلاین: سرلشکر یوسف المدانی، رئیس ستاد کل ارتش یمن، در پیامی برای مقاومت فلسطین به مناسبت سومین سالگرد حماسه تاریخی طوفان الاقصی، بر حمایت دائمی رهبری و مردم یمن از ملت فلسطین تا زمان رسیدن به پیروزی و آزادی مسجد الاقصی تاکید کرد.

به گزارش تسنیم، سرلشکر المدانی در پیام خود برای گردان‌های عزالدین القسام، شاخه نظامی جنبش حماس و سرایا القدس، سخنگوی جنبش جهاد اسلامی اعلام کرد: ما تا پیروزی با شما هستیم و در هر درگیری جدیدی در کنار مردم فلسطین خواهیم ایستاد.

وی افزود: نبرد ۷ اکتبر و حماسه طوفان الاقصی حقیقت را آشکار کرد، مواضع را روشن ساخت و به ملت‌ها الهام بخشید و آزادگان را از بقیه جدا کرد. این حماسه تاریخی همچنین پروژه‌های شوم عادی‌سازی را شکست داد و ماهیت نبرد بین جبهه مقاومت و جبهه عادی‌سازی را روشن کرد.

این مقام یمنی تاکید کرد: آزادگان امت اسلامی در حمایت از غزه متحد شده‌اند و یمن با اختصاص دادن موقعیت استراتژیک و تمام منابع خود به خدمت به آرمان فلسطین، نمونه قدرتمندی از این حمایت را به نمایش گذاشته است.

رئیس ستاد کل ارتش یمن تصریح کرد که نه تجاوز، نه محاصره و نه رنج، یمن را از حمایت از فلسطین و غزه باز نخواهد داشت و به لطف خدا حامیان فلسطین بر حامیان رژیم صهیونیستی پیروز شده‌اند و آمریکایی‌ها در تقابل با یمن شکست خورده‌اند.

در ادامه این پیام خطاب به سرایا القدس آمده است که جنبش جهاد اسلامی از بدو تأسیس، بزرگترین و والاترین وظیفه را بر دوش کشیده است: جهاد در راه خدا. ما یاد شهید فتحی الشقاقی، بنیانگذار این جنبش را گرامی می‌داریم و بار دیگر تاکید می‌کنیم که مجاهدین غزه در ۷ اکتبر بزرگترین حماسه را رقم زدند و بزرگترین شکست را به دشمن وارد کردند.