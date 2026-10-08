کد خبر: 1383398
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۹
سیاست » اخبار کلی
عارف:

بیمارستان‌های دانشگاه تهران مرجع درمان بیماران از سراسر کشور هستند

3 معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت راه‌اندازی مرکز درمان سرطان اطفال، گفت: بیمارستان‌های دانشگاه تهران بیمارستان‌های مرجع هستند و هر زمان بیماری در هر نقطه‌ای از کشور با مشکل علمی مواجه شود یا بیماری او تشخیص داده نشود، معمولاً به دانشگاه‌های تهران و چند بیمارستان خاص مراجعه می‌کند.

جوان آنلاین: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور صبح امروز در آیین افتتاح اولین مرکز دانشگاه تشخیص درمان و سرطان کودکان کشور ضمن تشکر از دعوت برای حضور در این مراسم، اظهار کرد: از دعوتی که برای حضور در افتتاح این پروژه به عمل آمد، تشکر می‌کنم. این پروژه از جنبه‌های مختلف باارزش است و ان‌شاءالله این مراسم به‌یادماندنی باشد و آثار خوب درمانی نیز به همراه داشته باشد.

اهمیت درمان کودکان و دشواری تشخیص بیماری‌های اطفال

وی با اشاره به اهمیت درمان بیماری‌های کودکان، افزود: اطفال فی‌نفسه بسیار مهم هستند. ما همیشه در تصمیم‌گیری‌هایمان به این موضوع توجه داریم و معتقدیم اساتید اطفال در میان همه اساتید و بزرگان زحمت زیادی می‌کشند و اجر ویژه‌ای دارند.

عارف ادامه داد: بیمار کودک نمی‌تواند مشکل خود را بیان کند و اگر استاد نتواند بیماری را به‌درستی تشخیص دهد و اشتباهی رخ دهد، خود پزشک نیز عذاب می‌کشد؛ بنابراین کار در حوزه اطفال، مسئولیت و حساسیت ویژه‌ای دارد.

سرطان و آثار آن بر خانواده‌ها

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به موضوع سرطان و آثار آن بر خانواده‌ها گفت: بحث دوم، سرطان است. وحشت سرطان و آثار دومینووار و براندازنده‌ای که این بیماری در خانواده‌ها دارد، اصلاً با هیچ معیاری قابل سنجش نیست.

وی با ابراز خرسندی از راه‌اندازی مرکز درمان سرطان اطفال، اظهار کرد: خوشحال هستیم که نخستین مرکز برجسته درمان سرطان اطفال راه‌اندازی شده است؛ آن هم در منطقه‌ای که مردمی عزیز، همیشه در صحنه و همراه دارد و البته مشکلاتی نیز داشته‌اند.

بیمارستان‌های دانشگاه تهران؛ مراکز مرجع درمانی کشور

عارف با اشاره به جایگاه دانشگاه تهران و مراکز درمانی وابسته به آن، گفت: این مرکز به دلیل ماهیت خود و همچنین به دلیل جایگاه دانشگاه تهران، نمی‌تواند مرکزی صرفاً برای خدمت‌رسانی به یک محدوده یا حتی شهر تهران باشد.

وی افزود: اصولاً بیمارستان‌های دانشگاه تهران، بیمارستان‌های مرجع هستند. هر جای کشور که بیماری با یک مشکل علمی مواجه شود یا تشخیص بیماری او داده نشود، معمولاً آدرس دانشگاه‌های تهران و چند بیمارستان خاص را به او می‌دهند.

برکت در زندگی و انجام وظایف معنوی

معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به حضور خود در این مراسم، گفت: من تشکر می‌کنم که این افتخار به این حقیر داده شد که در این مرکز و در این مراسم شرکت کنم، از این مراسم یاد بگیرم و غبطه بخورم.

عارف همچنین با اشاره به شرح حال فردی که در این مراسم از او یاد شد، اظهار کرد: وقتی من خلاصه شرح حال جناب آقای مطهری‌اصل را دیدم، به این فکر کردم که خداوند گاهی به یک فرد برکت می‌دهد.

وی ادامه داد: ما وقتی بچه بودیم، این موضوع را نمی‌فهمیدیم. می‌دیدیم دو نفر با یک حقوق زندگی می‌کنند، اما خداوند به یکی از آنها به واسطه دعای خیر، برکت داده است و فرد دیگری در همان شرایط با مشکل مواجه می‌شود.

عارف در پایان گفت: عمر با برکت همین است که انسان بتواند وظایف معنوی خود را انجام دهد.

برچسب ها: محمدرضا عارف ، درمان سرطان ، بیمارستان دانشگاه تهران
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