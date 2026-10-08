کد خبر: 1383395
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۲۰
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شناسایی ۴ هزار پلاک مخدوش با ربات‌های هوشمند

3 رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا، از شناسایی ۴ هزار مورد دستکاری و جعل پلاک خودرو از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

جوان آنلاین: سرهنگ جلیل جمشیدی‌راد اظهار کرد: بخشی از تخلفاتی که توسط دوربین‌های ثبت تخلفات شناسایی می‌شود، به دلیل مغایرت میان تصویر خودرو و مشخصات پلاک ثبت‌شده، نیازمند بررسی تخصصی است؛ چراکه در برخی موارد این مغایرت می‌تواند ناشی از دستکاری یا تغییر ارقام و مشخصات پلاک توسط راننده باشد.

به گزارش مهر، وی افزود: پلیس راهور با استفاده از سامانه‌های هوشمند، ربات‌های تشخیص و همچنین بررسی کارشناسان و مأموران، تصویر ثبت‌شده توسط دوربین را با مشخصات و پلاک اصلی خودرو تطبیق می‌دهد و در صورت احراز مغایرت، مالک خودرو شناسایی و فرآیند قانونی برای وی آغاز می‌شود.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا ادامه داد: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون، در یک بازه زمانی حدود ۶ ماهه، نزدیک به ۴ هزار مورد پلاک دستکاری‌شده یا مشکوک به جعل و تغییر شناسایی شده که این موارد در حال طی مراحل قانونی و اجرایی است.

سرهنگ جمشیدی‌راد تصریح کرد: پس از شناسایی مورد مشکوک، برای مالک خودرو پیامک ارسال می‌شود و از وی خواسته می‌شود ظرف یک هفته برای بررسی و روشن شدن موضوع به مراکز تعیین‌شده پلیس راهور مراجعه کند.

وی افزود: در مواردی که پس از بررسی مشخص شود دستکاری یا تغییر پلاک توسط مالک یا استفاده‌کننده خودرو صورت گرفته است، ضمن اخذ تعهد، موضوع به‌صورت جدی تحت پیگیری قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه فرد پس از دریافت پیامک در مهلت مقرر مراجعه نکند یا مجدداً مرتکب این اقدام شود، پرونده قضایی برای وی تشکیل خواهد شد.

رئیس مرکز اجرائیات پلیس راهور فراجا خاطرنشان کرد: دستکاری، تغییر ارقام و مشخصات پلاک یا استفاده از پلاک جعلی، صرفاً یک تخلف رانندگی نیست و مطابق ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و می‌تواند علاوه بر توقیف خودرو، موجب تشکیل پرونده قضایی و معرفی فرد به مراجع قضایی شود.

سرهنگ جمشیدی‌راد در پایان تأکید کرد: بخشی از دستکاری‌های پلاک با هدف فرار از ثبت تخلفات، عبور از معابر و مناطق ممنوعه، ورود غیرمجاز به خطوط ویژه و محدوده‌های ترافیکی یا جلوگیری از شناسایی تخلفات سرعت انجام می‌شود؛ به همین دلیل پلیس راهور موضوع شناسایی و برخورد با این موارد را در زمره اولویت‌های اجرایی خود قرار داده و استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند را برای شناسایی دقیق متخلفان دنبال می‌کند.

برچسب ها: پلیس راهور فراجا ، پلاک مخدوش ، ربات هوشمند
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