واکنش عراقچی به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا

وزیر خارجه ایران به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا واکنش نشان داد.

جوان آنلاین: سیدعباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به پنهان کاری سنتکام از خسارات وارد آمده به ارتش آمریکا در ایکس نوشت: در ماه می، سرویس پژوهشی کنگره آمریکا اذعان کرد که نیرو‌های مسلح ایران ۴۲ فروند از هواپیما‌های نظامی آمریکا را از چرخه خارج کرده‌اند. اکنون این رقم به ۸۱ فروند رسیده است.

تعداد واقعی به‌مراتب بیشتر است.

مدرک؟ سنتکام اجازه نمی‌دهد حتی یک سناتور کنگره از پایگاه‌هایی که مدعی است وضعیتشان کاملاً عادی است، بازدید و آنها را بررسی کند.

‌

نمی‌توانید مردم را برای همیشه فریب دهید.