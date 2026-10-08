کد خبر: 1383392
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۴
بين‌الملل » اخبار كلی

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن از حمله به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض خبر داد

5 سخنگوی رسمی نیرو‌های مسلح یمن گفت که به یاری خدا، نیرو‌های مسلح یمن با موفقیت فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض را با یک موشک بالستیک هدف قرار دادند.

جوان آنلاین: به نقل از خبرگزاری «سبأ»، سرتیپ «یحیی سریع» در بیانیه‌ای افزود که به لطف خدا، موشک به دقت به هدف خود اصابت کرد و منجر به توقف عملیات فرودگاه ملک خالد در شهر ریاض پایتخت عربستان شد.

وی بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی بین‌المللی در مورد ادامه پرواز در حریم هوایی عربستان سعودی به استثنای حریم هوایی شهر‌های مقدس مکه و مدینه که به صحنه عملیات نظامی تبدیل شده است، هشدار داد.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن افزود: نیرو‌های مسلح یمن همچنین مراکز تجمع و بسیج نیرو‌های دشمن سعودی را در پادگان قعوه در منطقه راس العاره با چندین موشک بالستیک هدف قرار دادند.

وی تاکید کرد که این اهداف بصورت مستقیم مورد اصابت قرار گرفت و منجر به تلفات جانی متعدد و انهدام چندین انبار سلاح شد.

سرتیپ سریع اظهار داشت که این حمله همزمان با هدف قرار دادن تجمعات و نیرو‌های کمکی دشمن سعودی در جنوب باب المندب و منطقه السقیا و رأس العاره با استفاده از تعدادی موشک بالستیک انجام شد و با موفقیت اهداف این حملات محقق شد و ده‌ها نفر از نیرو‌های دشمن کشته و زخمی شدند.

وی همچنین از سرنگونی یک پهپاد شناسایی متعلق به عربستان سعودی در آسمان استان تعز خبر داد و افزود: نیرو‌های مسلح یمن به لطف خدا توانستند یک پهپاد شناسایی مسلح ساخت ترکیه از نوع بیرقدار آکنجی متعلق به دشمن سعودی را در حالی که در حال انجام عملیات خصمانه در حریم هوایی استان تعز بود، سرنگون کنند.

سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تاکید کرد که این پهپاد شناسایی ساخت ترکیه با سلاح مناسب سرنگون شد.

عربستان سعوی در سال ۲۰۱۵ و پس از حمله نظامی به یمن اقدام به محاصره زمینی، هوایی و دریایی این کشور فقیر کرد و آمریکا در اکتبر ۲۰۱۶ به این محاصره پیوست و سپس ادعا کرد که از این تصمیم عقب نشینی کرده است.

صنعا در ۱۴ تیر ۱۴۰۵، تصمیم به شکست این محاصره گرفت و متعاقب آن عربستان اقدام به بمباران فرودگاه صنعا کرد که با پاسخ قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شد و در ادامه با انجام عملیات هایی، با عقب راندن شبه نظامیان یمنی مورد حمایت عربستان، موفق شدند به پیروز‌های بزرگی از جمله کنترل شهر بندری و تاریخی «المخا» و منطقه مهم، راهبردی و ساحلی کهبوب در جنوب این کشور دست یابند.

این امر، کنترل ارتش یمن بر تنگه راهبردی «باب‌المندب» را به عنوان یکی از مهمترین مسیر‌های کشتیرانی جهان به‌شدت افزایش داد.

نیرو‌های ارتش یمن همچنین شماری از جزایر راهبردی را از شبه نظامیان مورد حمایت آمریکا بازپس گرفتند که تکمیل کننده تسلط بر این آبراهه است.

برچسب ها: یحیی سریع ، یمن ، عربستان سعودی
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