کد خبر: 1383391
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تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۴۰۵ - ۱۱:۱۲
بين‌الملل » اخبار كلی

صنعا: مجازات سنگینی در انتظار سعودی‌ها و مزدورانشان است

6 یک عضو شورای عالی سیاسی یمن با قدردانی از پیروزی‌های نیرو‌های مسلح این کشور در آزادسازی مناطق اشغالی، به عربستان و مزدورانش درباره عواقب تشدید تنش‌ها هشدار داد.

جوان آنلاین: به نقل از وب سایت المسیره، در حالی که معادلات یمن علیه عربستان همزمان با عملیات‌های انصارالله در عمق خاک عربستان سعودی و نیز پیشروی رزمندگان یمنی در مناطق اشغالی و تداوم آزادسازی آنها همچنان در حال اجراست، دکتر عبدالعزیز صالح بن حبتور، عضو شورای عالی سیاسی یمن، شب گذشته طی سخنانی از پیروزی‌های بزرگ نیرو‌های مسلح یمن در ساحل غربی و جبهه‌های الوازعیه، الصلو، سمیع و قدس تمجید کرد.

دکتر بن حبتور اظهار داشت که قهرمانان نیرو‌های مسلح یمن علیرغم بسیج گسترده نظامی، سیاسی و رسانه‌ای ائتلاف متجاوز سعودی تحت حمایت ایالات متحده و رژیم صهیونیستی، به پیروزی‌های نظامی، امنیتی و مردمی قابل توجهی دست یافته‌اند.

این مقام یمنی در ادامه به رژیم سعودی و عناصر مزدور وابسته به آن در مورد پیامد‌های ادامه تجاوز و تشدید تنش علیه مردم یمن هشدار داد و تأکید کرد که خون یمنی‌ها گرانبها است و ریختن آن بدون مجازات نخواهد بود.

وی همچنین به مردم یمن در جنوب توصیه کرد که فرزندان خود را به صفوف دشمن نفرستند و برای بازگرداندن آنها به خانه‌هایشان و رهایی از دام سعودی‌ها تلاش کنند؛ زیرا این جنگ، نبرد میان فرزندان ملت یمن نیست، بلکه با دشمن سعودی است که از همه ابزار‌های خود برای تجاوز و محاصره علیه یمن استفاده می‌کند.

برچسب ها: صنعا ، یمن ، عربستان سعودی
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